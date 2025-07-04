https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027112510.html

Исследование: Россия входит в топ основных торговых партнеров Азербайджана

Исследование: Россия входит в топ основных торговых партнеров Азербайджана - РИА Новости, 04.07.2025

Исследование: Россия входит в топ основных торговых партнеров Азербайджана

Россия занимает главную позицию среди покупателей основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, выяснило РИА Новости после анализа данных платформы... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:27:00+03:00

2025-07-04T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия занимает главную позицию среди покупателей основных товаров неэнергетического экспорта Азербайджана, выяснило РИА Новости после анализа данных платформы ООН Comtrade.В прошлом году закавказская республика экспортировала пластмассы и изделия из них на сумму 368,9 миллиона долларов, золото на 211,9 миллиона, а хлопок на 177,1 миллиона. Среди первых десяти экспортных товаров также оказались экзотические фрукты (175,5 миллиона), томаты (175,4 миллиона), легковые автомобили (171,7 миллиона), орехи (131,3 миллиона), удобрения (126,2 миллиона), алюминиевые листы (110,1 миллиона) и косточковые плоды (99,4 миллиона).Россия является основным покупателем половины этих товаров. На нее приходится: 98% (97,1 миллиона долларов) экспорта косточковых плодов из Азербайджана, включая такие товары как персики, нектарины и черешня; 96% (168,7 миллиона) — томаты; 87% (153,4 миллиона) — экзотические фрукты; 64% (235,7 миллиона) — изделия из пластика; 53% (70,2 миллиона) — орехи, в первую очередь лесные.Недавно РИА Новости подсчитало, что азербайджанские предприниматели могут лишиться почти 1,2 миллиарда долларов в случае утраты выхода на российский рынок. Во вторник депутат национального собрания страны Расим Мусабеков сообщил о приостановке переговоров с Москвой по нескольким крупным совместным экономическим проектам. Эти события происходят на фоне недавних инцидентов, таких как арест участников ОПГ в Екатеринбурге и обыск в бакинском офисе агентства Sputnik, в результате которого были задержаны два россиянина.

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https://ria.ru/20250703/minkultury-2026977116.html

https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html

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Максим Зубков

россия, оон, азербайджан, москва, в мире