Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу
Епископы и главы епархий ААЦ заявили о своей преданности католикосу Гарегину II
Иерархи Армянской апостольской церкви. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Епископы и главы епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армении и диаспоре заявили о своей преданности католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок на него со стороны армянских властей.
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"Мы считаем недопустимым любое посягательство со стороны государства или кого-либо еще на патриарший престол и канонические принципы церкви. С сыновним смирением мы, епископская иерархия и руководители епархий, выражаем свою преданность всенародно избранному патриарху Армянской церкви, Его Святейшеству Гарегину II, Католикосу всех армян", - говорится в заявлении епископов и глав епархий.
Иерархи ААЦ заявили, что Армянская апостольская церковь, высшим органом которой является Национально-церковное собрание, будет руководствоваться лишь своими вековыми процедурами, исключая любое внешнее вмешательство.
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"Мы возмущены предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и лично премьер-министром против Армянской церкви, католикоса всех армян и высокопоставленных священнослужителей, которая сопровождается распространением ненависти и вражды по отношению к священнослужителям, а также личными оскорблениями. Эта антицерковная кампания является не чем иным, как катастрофическим ударом по армянскому народу и армянской государственности", -говорится в заявлении.
Авторы обращения также решительно осудили вторжение на территорию Эчмиадзина представителей правоохранительных органов, которое произошло 27 июня, в ААЦ также потребовали освободить арестованных архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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