https://ria.ru/20250704/armeniya-2027298755.html

Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу

Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу - РИА Новости, 04.07.2025

Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу

Епископы и главы епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армении и диаспоре заявили о своей преданности католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:03:00+03:00

2025-07-04T20:03:00+03:00

2025-07-04T20:03:00+03:00

религия

армения

россия

гарегин ii

микаел аджапахян (архиепископ)

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Епископы и главы епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армении и диаспоре заявили о своей преданности католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок на него со стороны армянских властей. "Мы считаем недопустимым любое посягательство со стороны государства или кого-либо еще на патриарший престол и канонические принципы церкви. С сыновним смирением мы, епископская иерархия и руководители епархий, выражаем свою преданность всенародно избранному патриарху Армянской церкви, Его Святейшеству Гарегину II, Католикосу всех армян", - говорится в заявлении епископов и глав епархий. Иерархи ААЦ заявили, что Армянская апостольская церковь, высшим органом которой является Национально-церковное собрание, будет руководствоваться лишь своими вековыми процедурами, исключая любое внешнее вмешательство. "Мы возмущены предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и лично премьер-министром против Армянской церкви, католикоса всех армян и высокопоставленных священнослужителей, которая сопровождается распространением ненависти и вражды по отношению к священнослужителям, а также личными оскорблениями. Эта антицерковная кампания является не чем иным, как катастрофическим ударом по армянскому народу и армянской государственности", -говорится в заявлении. Авторы обращения также решительно осудили вторжение на территорию Эчмиадзина представителей правоохранительных органов, которое произошло 27 июня, в ААЦ также потребовали освободить арестованных архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, гарегин ii, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении