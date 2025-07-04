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Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу - РИА Новости, 04.07.2025
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Религия
 
20:03 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/armeniya-2027298755.html
Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу
Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу - РИА Новости, 04.07.2025
Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу
Епископы и главы епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армении и диаспоре заявили о своей преданности католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:03:00+03:00
2025-07-04T20:03:00+03:00
религия
армения
россия
гарегин ii
микаел аджапахян (архиепископ)
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Епископы и главы епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армении и диаспоре заявили о своей преданности католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок на него со стороны армянских властей. "Мы считаем недопустимым любое посягательство со стороны государства или кого-либо еще на патриарший престол и канонические принципы церкви. С сыновним смирением мы, епископская иерархия и руководители епархий, выражаем свою преданность всенародно избранному патриарху Армянской церкви, Его Святейшеству Гарегину II, Католикосу всех армян", - говорится в заявлении епископов и глав епархий. Иерархи ААЦ заявили, что Армянская апостольская церковь, высшим органом которой является Национально-церковное собрание, будет руководствоваться лишь своими вековыми процедурами, исключая любое внешнее вмешательство. "Мы возмущены предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и лично премьер-министром против Армянской церкви, католикоса всех армян и высокопоставленных священнослужителей, которая сопровождается распространением ненависти и вражды по отношению к священнослужителям, а также личными оскорблениями. Эта антицерковная кампания является не чем иным, как катастрофическим ударом по армянскому народу и армянской государственности", -говорится в заявлении. Авторы обращения также решительно осудили вторжение на территорию Эчмиадзина представителей правоохранительных органов, которое произошло 27 июня, в ААЦ также потребовали освободить арестованных архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
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армения, россия, гарегин ii, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Россия, Гарегин II, Микаел Аджапахян (архиепископ), Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Преследование Карапетяна в Армении
Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу

Епископы и главы епархий ААЦ заявили о своей преданности католикосу Гарегину II

© РИА Новости / PanARMENIAN Photo | Перейти в медиабанкИерархи Армянской апостольской церкви
Иерархи Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / PanARMENIAN Photo
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Иерархи Армянской апостольской церкви. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Епископы и главы епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армении и диаспоре заявили о своей преданности католикосу всех армян Гарегину II на фоне нападок на него со стороны армянских властей.
«
"Мы считаем недопустимым любое посягательство со стороны государства или кого-либо еще на патриарший престол и канонические принципы церкви. С сыновним смирением мы, епископская иерархия и руководители епархий, выражаем свою преданность всенародно избранному патриарху Армянской церкви, Его Святейшеству Гарегину II, Католикосу всех армян", - говорится в заявлении епископов и глав епархий.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
22 июня, 14:32
Иерархи ААЦ заявили, что Армянская апостольская церковь, высшим органом которой является Национально-церковное собрание, будет руководствоваться лишь своими вековыми процедурами, исключая любое внешнее вмешательство.
«
"Мы возмущены предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и лично премьер-министром против Армянской церкви, католикоса всех армян и высокопоставленных священнослужителей, которая сопровождается распространением ненависти и вражды по отношению к священнослужителям, а также личными оскорблениями. Эта антицерковная кампания является не чем иным, как катастрофическим ударом по армянскому народу и армянской государственности", -говорится в заявлении.
Авторы обращения также решительно осудили вторжение на территорию Эчмиадзина представителей правоохранительных органов, которое произошло 27 июня, в ААЦ также потребовали освободить арестованных архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
 
РелигияАрменияРоссияГарегин IIМикаел Аджапахян (архиепископ)Никол ПашинянАрмянская апостольская церковьFacebookПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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