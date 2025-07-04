https://ria.ru/20250704/altay-2027122061.html

Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края

Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края - РИА Новости, 04.07.2025

Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края

Осуждённому за превышение должностных полномочий бывшему замминистра природы Алтайского края Игорю Дергачеву отменили приговор, сообщили РИА Новости в Алтайском РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:00:00+03:00

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2025-07-04T11:00:00+03:00

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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Осуждённому за превышение должностных полномочий бывшему замминистра природы Алтайского края Игорю Дергачеву отменили приговор, сообщили РИА Новости в Алтайском краевом суде. "Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда…, проверив материалы уголовного дела, доводы апелляционных представления, жалобы, возражения на представление и жалобу, отменил приговор Центрального районного суда Барнаула…в отношении Дергачева Игоря Михайловича и передал уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда", - отметили в суде. Сообщается также, что апелляционное представление прокурора удовлетворено, апелляционная жалоба с дополнениями адвокатов удовлетворена частично. Центральный районный суд Барнаула зимой 2025 года приговорил бывшего начальника управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева к трём годам условно по части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий"). Также чиновнику запретили занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

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происшествия, алтайский край, барнаул, алтайский краевой суд