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Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края - РИА Новости, 04.07.2025
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11:00 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/altay-2027122061.html
Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края
Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края - РИА Новости, 04.07.2025
Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края
Осуждённому за превышение должностных полномочий бывшему замминистра природы Алтайского края Игорю Дергачеву отменили приговор, сообщили РИА Новости в Алтайском РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:00:00+03:00
2025-07-04T11:00:00+03:00
происшествия
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Осуждённому за превышение должностных полномочий бывшему замминистра природы Алтайского края Игорю Дергачеву отменили приговор, сообщили РИА Новости в Алтайском краевом суде. "Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда…, проверив материалы уголовного дела, доводы апелляционных представления, жалобы, возражения на представление и жалобу, отменил приговор Центрального районного суда Барнаула…в отношении Дергачева Игоря Михайловича и передал уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда", - отметили в суде. Сообщается также, что апелляционное представление прокурора удовлетворено, апелляционная жалоба с дополнениями адвокатов удовлетворена частично. Центральный районный суд Барнаула зимой 2025 года приговорил бывшего начальника управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева к трём годам условно по части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий"). Также чиновнику запретили занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.
https://ria.ru/20250704/sud-2027091276.html
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происшествия, алтайский край, барнаул, алтайский краевой суд
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Алтайский краевой суд
Суд отменил приговор экс-замминистра природы Алтайского края

Суд отменил приговор бывшему замминистра природы Алтайского края Дергачеву

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 4 июл - РИА Новости. Осуждённому за превышение должностных полномочий бывшему замминистра природы Алтайского края Игорю Дергачеву отменили приговор, сообщили РИА Новости в Алтайском краевом суде.
"Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда…, проверив материалы уголовного дела, доводы апелляционных представления, жалобы, возражения на представление и жалобу, отменил приговор Центрального районного суда Барнаула…в отношении Дергачева Игоря Михайловича и передал уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда", - отметили в суде.
Сообщается также, что апелляционное представление прокурора удовлетворено, апелляционная жалоба с дополнениями адвокатов удовлетворена частично.
Центральный районный суд Барнаула зимой 2025 года приговорил бывшего начальника управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева к трём годам условно по части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий"). Также чиновнику запретили занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.
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