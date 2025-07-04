https://ria.ru/20250704/aeroport-2027096692.html
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 04.07.2025
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:16:00+03:00
2025-07-04T09:16:00+03:00
2025-07-04T09:18:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации."В аэропорту Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов