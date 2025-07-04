На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа
Advance: разговоры Путина с Трампом и Макроном укрепили позицию РФ по Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. После телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стало очевидно, что Вашингтон стремится к соглашению с Москвой, а Брюссель ищет стратегию выживания, в то время как Россия не намерена отказываться от своих целей, пишет хорватское издание Advance.
"Остановив поставки оружия Киеву, Вашингтон шлет сигнал, признавая, что устал <..> Европа надкусила отравленное яблоко санкций. Индустриальная база Германии истекает кровью из-за цен на энергоносители; Франция столкнулась с усиливающимися беспорядками, а восточное крыло Европейского Союза понимает, что линия разграничения, какой бы она ни была, будет высасывать деньги из бюджета Брюсселя. Поэтому в последние недели Париж, участник клуба "стратегической автономии", активизировал контакты с Москвой", — отмечается в материале.
По мнению журналистов, первый за почти три года разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном дополнительно укрепил российскую позицию в отношениях с Вашингтоном и показал желание Европы тоже оказаться за столом переговоров, хотя она вряд ли может что-то предложить без гарантий США.
"Владимир Путин спокойно говорит о "готовности к переговорам", но только исходя из ситуации на фронте, где Москва уже заполучила стратегическое преимущество", — резюмировало издание.
Президент России на этой неделе провел телефонные разговоры с лидерами США и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Разговор лидеров России и США был посвящен урегулированию украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.
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