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На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 04.07.2025

На Западе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа

После телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стало очевидно, что Вашингтон стремится к соглашению РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:08:00+03:00

2025-07-04T23:08:00+03:00

2025-07-04T23:08:00+03:00

россия

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в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. После телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стало очевидно, что Вашингтон стремится к соглашению с Москвой, а Брюссель ищет стратегию выживания, в то время как Россия не намерена отказываться от своих целей, пишет хорватское издание Advance."Остановив поставки оружия Киеву, Вашингтон шлет сигнал, признавая, что устал <..> Европа надкусила отравленное яблоко санкций. Индустриальная база Германии истекает кровью из-за цен на энергоносители; Франция столкнулась с усиливающимися беспорядками, а восточное крыло Европейского Союза понимает, что линия разграничения, какой бы она ни была, будет высасывать деньги из бюджета Брюсселя. Поэтому в последние недели Париж, участник клуба "стратегической автономии", активизировал контакты с Москвой", — отмечается в материале.По мнению журналистов, первый за почти три года разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном дополнительно укрепил российскую позицию в отношениях с Вашингтоном и показал желание Европы тоже оказаться за столом переговоров, хотя она вряд ли может что-то предложить без гарантий США."Владимир Путин спокойно говорит о "готовности к переговорам", но только исходя из ситуации на фронте, где Москва уже заполучила стратегическое преимущество", — резюмировало издание.Президент России на этой неделе провел телефонные разговоры с лидерами США и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Разговор лидеров России и США был посвящен урегулированию украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, в мире