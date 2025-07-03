https://ria.ru/20250703/zhurnalist-2026845035.html

Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО

Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО - РИА Новости, 03.07.2025

Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО

Получивший в Курской области при ударе БПЛА ВСУ ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что продолжит освещать СВО. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T01:16:00+03:00

2025-07-03T01:16:00+03:00

2025-07-03T01:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

донбасс

александр хинштейн

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

феникс

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Получивший в Курской области при ударе БПЛА ВСУ ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что продолжит освещать СВО. Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, 26 июня корреспондент китайского телеканала Phoenix ("Феникс") Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА ВСУ в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Если я уеду, то репортажи прекратятся. Мы готовим репортажи о российско-украинском конфликте для новостных выпусков на телеканале Phoenix. Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы. Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи с фронта, всех очень интересует, что там происходит", - сказал Лу Юйгуан. Его съемочная группа работала в Донбассе, в Курской и Белгородской областях.

https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025634187.html

курская область

россия

донбасс

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курская область, россия, донбасс, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), феникс