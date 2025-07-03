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Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО - РИА Новости, 03.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:16 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/zhurnalist-2026845035.html
Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО
Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО - РИА Новости, 03.07.2025
Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО
Получивший в Курской области при ударе БПЛА ВСУ ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что продолжит освещать СВО. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:16:00+03:00
2025-07-03T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донбасс
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
феникс
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Получивший в Курской области при ударе БПЛА ВСУ ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что продолжит освещать СВО. Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, 26 июня корреспондент китайского телеканала Phoenix ("Феникс") Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА ВСУ в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Если я уеду, то репортажи прекратятся. Мы готовим репортажи о российско-украинском конфликте для новостных выпусков на телеканале Phoenix. Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы. Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи с фронта, всех очень интересует, что там происходит", - сказал Лу Юйгуан. Его съемочная группа работала в Донбассе, в Курской и Белгородской областях.
https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025634187.html
курская область
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курская область, россия, донбасс, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), феникс
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донбасс, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Феникс
Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО

Пострадавший в Курской области журналист Лу Юйгуан продолжит освещать СВО

© Фото : РИА НовостиЛу Юйгуан
Лу Юйгуан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : РИА Новости
Лу Юйгуан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Получивший в Курской области при ударе БПЛА ВСУ ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что продолжит освещать СВО.
Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, 26 июня корреспондент китайского телеканала Phoenix ("Феникс") Лу Юйгуан, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА ВСУ в Курской области. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"Если я уеду, то репортажи прекратятся. Мы готовим репортажи о российско-украинском конфликте для новостных выпусков на телеканале Phoenix. Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы. Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи с фронта, всех очень интересует, что там происходит", - сказал Лу Юйгуан.
Его съемочная группа работала в Донбассе, в Курской и Белгородской областях.
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала
26 июня, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДонбассАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Феникс
 
 
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