https://ria.ru/20250703/zelenskiy-2027066735.html

"Цена за идиота у власти". В Раде обрушились с упреками на Зеленского

"Цена за идиота у власти". В Раде обрушились с упреками на Зеленского - РИА Новости, 03.07.2025

"Цена за идиота у власти". В Раде обрушились с упреками на Зеленского

Киевский режим намеренно затягивает мирные переговоры с Россией, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:14:00+03:00

2025-07-03T23:14:00+03:00

2025-07-03T23:44:00+03:00

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дмитрий песков

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верховная рада украины

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Киевский режим намеренно затягивает мирные переговоры с Россией, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Вхождение войск РФ в Днепропетровскую область — иллюстрация недееспособности режима Зеленского. Они затягивают переговоры с РФ о прекращении огня в надежде на чудо, либо — это я вам говорю постоянно — потому что осуществляют операцию по сдаче Украины. Объяснить по-другому тупое непризнание катастрофы на фронте, которое демонстрирует Зеленский — невозможно. Каждый день промедления в завершении войны — это люди, земля и экономика. Цена, которую мы платим за одного идиота у власти и его подельников", — написал Дубинский.В июне в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, наступление российских Вооруженных сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027065243.html

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в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, александр дубинский, верховная рада украины