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Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию - РИА Новости, 03.07.2025
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14:07 03.07.2025 (обновлено: 14:26 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/zayavka-2026933120.html
Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию
Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию
Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:07:00+03:00
2025-07-03T14:26:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
владимир путин
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина."Пока, во всяком случае в Центральном банке, мы таких заявок не видели. Но что касается иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но остались здесь. Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
https://ria.ru/20250618/biznes-2023596413.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Денис Мантуров
Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию

Набиуллина: ЦБ не видел заявок иностранных банков на возвращении в РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
"Пока, во всяком случае в Центральном банке, мы таких заявок не видели. Но что касается иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но остались здесь. Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России.
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Госсекретарь СГ обозначил условия возвращения западного бизнеса
18 июня, 15:00
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
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