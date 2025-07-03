https://ria.ru/20250703/zayavka-2026933120.html

Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию

Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию - РИА Новости, 03.07.2025

Набиуллина ответила на вопрос о возвращении иностранных банков в Россию

Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:07:00+03:00

2025-07-03T14:07:00+03:00

2025-07-03T14:26:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

владимир путин

денис мантуров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Банк России пока не видел заявок иностранных банков на возвращение в РФ, заявила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина."Пока, во всяком случае в Центральном банке, мы таких заявок не видели. Но что касается иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но остались здесь. Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь", - сказала она в ходе Финансового конгресса Банка России.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

https://ria.ru/20250618/biznes-2023596413.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, владимир путин, денис мантуров