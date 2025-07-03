https://ria.ru/20250703/zasedanie--2026948607.html

ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР"

ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР" - РИА Новости, 03.07.2025

ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР"

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) провело первую онлайн-встречу для банков в рамках нового клуба... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:14:00+03:00

2025-07-03T15:14:00+03:00

2025-07-03T15:14:00+03:00

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) провело первую онлайн-встречу для банков в рамках нового клуба "PRO.ЭКСАР", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Основной темой дискуссии стало страхование кредитов на пополнение оборотных средств экспортера - один из самых востребованных продуктов ЭКСАР", - говорится в сообщении.Участники обсудили ключевые аспекты оформления сделок, требования продукта и факторы успешной реализации внешнеэкономических проектов.Во второй части встречи агентство представило новую возможность в продуктовой линейке 2025 года - расширенные решения по страхованию неподтвержденных аккредитивов. Эта разработка поможет банкам и экспортерам минимизировать риски при международных расчетах."Мы планируем проводить такие встречи регулярно, углубляясь в особенности структурирования сделок под наше покрытие. Это позволит сделать сотрудничество с банками еще более эффективным", – сообщила управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов Группы РЭЦ Надежда Заблоцкая, ее слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250602/eksar-2020445179.html

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россия, российский экспортный центр (рэц), экономика