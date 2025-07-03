Рейтинг@Mail.ru
ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР" - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/zasedanie--2026948607.html
ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР"
ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР" - РИА Новости, 03.07.2025
ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР"
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) провело первую онлайн-встречу для банков в рамках нового клуба... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:14:00+03:00
2025-07-03T15:14:00+03:00
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026948329_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa9aea369f8e0bbe6e2087eb30b8833b.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) провело первую онлайн-встречу для банков в рамках нового клуба "PRO.ЭКСАР", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Основной темой дискуссии стало страхование кредитов на пополнение оборотных средств экспортера - один из самых востребованных продуктов ЭКСАР", - говорится в сообщении.Участники обсудили ключевые аспекты оформления сделок, требования продукта и факторы успешной реализации внешнеэкономических проектов.Во второй части встречи агентство представило новую возможность в продуктовой линейке 2025 года - расширенные решения по страхованию неподтвержденных аккредитивов. Эта разработка поможет банкам и экспортерам минимизировать риски при международных расчетах."Мы планируем проводить такие встречи регулярно, углубляясь в особенности структурирования сделок под наше покрытие. Это позволит сделать сотрудничество с банками еще более эффективным", – сообщила управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов Группы РЭЦ Надежда Заблоцкая, ее слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250602/eksar-2020445179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026948329_826:0:3557:2048_1920x0_80_0_0_5141cd4a80080816b38fe36cc0b5e3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

ЭКСАР провел первое онлайн-заседание клуба "PRO.ЭКСАР"

© Getty Images / DacharlieДеловая встреча
Деловая встреча - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Getty Images / Dacharlie
Деловая встреча. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа РЭЦ) провело первую онлайн-встречу для банков в рамках нового клуба "PRO.ЭКСАР", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
«
"Основной темой дискуссии стало страхование кредитов на пополнение оборотных средств экспортера - один из самых востребованных продуктов ЭКСАР", - говорится в сообщении.
Участники обсудили ключевые аспекты оформления сделок, требования продукта и факторы успешной реализации внешнеэкономических проектов.
Во второй части встречи агентство представило новую возможность в продуктовой линейке 2025 года - расширенные решения по страхованию неподтвержденных аккредитивов. Эта разработка поможет банкам и экспортерам минимизировать риски при международных расчетах.
"Мы планируем проводить такие встречи регулярно, углубляясь в особенности структурирования сделок под наше покрытие. Это позволит сделать сотрудничество с банками еще более эффективным", – сообщила управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов Группы РЭЦ Надежда Заблоцкая, ее слова приводятся в сообщении.
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
ЭКСАР застраховал гарантию Совкомбанка по импортной сделке
2 июня, 14:06
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала