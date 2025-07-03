Защита архиепископа Аджапахяна обжаловала его арест
Защита архиепископа Аджапахяна обжаловала его арест в Апелляционном суде Армении
© SputnikМикаэл Аджапахян
© Sputnik
Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Защита архиепископа Микаэла Аджапахяна обжаловала его арест в Апелляционном суде Армении, сообщил в четверг его адвокат Ерем Саркисян.
"Сегодня, 3 июля, адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна подали в Апелляционный уголовный суд Армении жалобу на постановление судьи суда первой инстанции Масиса Мелконяна от 28 июня о применении меры пресечения в виде заключения архиепископа под стражу", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока неизвестна.
Утром 27 июня сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* запрещена в РФ как экстремистская