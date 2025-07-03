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Защита обжаловала заочный арест экс-топ менеджера Центробанка Рубинова
Защита обжаловала заочный арест экс-топ менеджера Центробанка Рубинова - РИА Новости, 03.07.2025
Защита обжаловала заочный арест экс-топ менеджера Центробанка Рубинова
Защита бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова, обжаловала решение суда о его заочном аресте по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:01:00+03:00
2025-07-03T13:01:00+03:00
2025-07-03T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Защита бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова, обжаловала решение суда о его заочном аресте по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации в Россию, либо с момента его задержания на территории страны. По информации "Коммерсанта", обосновавшийся в Израиле экс-бенефициар целого ряда обанкротившихся кредитных учреждений обвиняется в хищении более 590 миллионов рублей из банка НКБ, лицензию у которого отозвали в декабре 2016 года.
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происшествия, россия, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд
Защита обжаловала заочный арест экс-топ менеджера Центробанка Рубинова
Защита экс-топ менеджера ЦБ Рубинова обжаловала решение суда о заочном аресте