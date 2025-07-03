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Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях - РИА Новости, 03.07.2025
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23:11 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/zaharova-2027066543.html
Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях
Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях - РИА Новости, 03.07.2025
Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вручение ей премии "Лучший медиа-менеджер" России в разделе коммуникации, указав, что эта... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:11:00+03:00
2025-07-03T23:11:00+03:00
россия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вручение ей премии "Лучший медиа-менеджер" России в разделе коммуникации, указав, что эта работа всего коллектива министерства. В четверг в Москве прошло вручение национальной премии "Медиа-Менеджер России". Премия "Медиа-Менеджер России" учреждена Издательским домом "МедиаБизнес" в 2000 году. Захаровой премия была вручена в номинации "лучшие медиа менеджеры России" - коммуникации. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать награду, она указала, что "это работа всего коллектива МИД на информационном направлении". "А планку задал Сергей Викторович Лавров", - добавила она. "В этой награде важно то, что она от профессионального сообщества . В юбилейный для премии год это особенно приятно", - добавила она. Захарова подчеркнула, что "сегодня информационная сфера - это не только пресс-релизы". "Это в первую очередь живая коммуникация с людьми в их интересах и им в помощь", - отметила она.
https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006372120.html
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россия, москва, мария захарова
Россия, Москва, Мария Захарова
Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях

Захарова назвала премию "Медиа-Менеджер России" работой всего коллектива МИД

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вручение ей премии "Лучший медиа-менеджер" России в разделе коммуникации, указав, что эта работа всего коллектива министерства.
В четверг в Москве прошло вручение национальной премии "Медиа-Менеджер России". Премия "Медиа-Менеджер России" учреждена Издательским домом "МедиаБизнес" в 2000 году.
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Захаровой премия была вручена в номинации "лучшие медиа менеджеры России" - коммуникации.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать награду, она указала, что "это работа всего коллектива МИД на информационном направлении". "А планку задал Сергей Викторович Лавров", - добавила она.
«
"В этой награде важно то, что она от профессионального сообщества . В юбилейный для премии год это особенно приятно", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что "сегодня информационная сфера - это не только пресс-релизы". "Это в первую очередь живая коммуникация с людьми в их интересах и им в помощь", - отметила она.
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