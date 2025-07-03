Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях
Захарова назвала премию "Медиа-Менеджер России" работой всего коллектива МИД
© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вручение ей премии "Лучший медиа-менеджер" России в разделе коммуникации, указав, что эта работа всего коллектива министерства.
В четверг в Москве прошло вручение национальной премии "Медиа-Менеджер России". Премия "Медиа-Менеджер России" учреждена Издательским домом "МедиаБизнес" в 2000 году.
Захаровой премия была вручена в номинации "лучшие медиа менеджеры России" - коммуникации.
Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать награду, она указала, что "это работа всего коллектива МИД на информационном направлении". "А планку задал Сергей Викторович Лавров", - добавила она.
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"В этой награде важно то, что она от профессионального сообщества . В юбилейный для премии год это особенно приятно", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что "сегодня информационная сфера - это не только пресс-релизы". "Это в первую очередь живая коммуникация с людьми в их интересах и им в помощь", - отметила она.
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