https://ria.ru/20250703/zaharova-2027066543.html

Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях

Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях - РИА Новости, 03.07.2025

Захаровой вручили премию "Лучший медиа-менеджер России" в коммуникациях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вручение ей премии "Лучший медиа-менеджер" России в разделе коммуникации, указав, что эта... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:11:00+03:00

2025-07-03T23:11:00+03:00

2025-07-03T23:11:00+03:00

россия

москва

мария захарова

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вручение ей премии "Лучший медиа-менеджер" России в разделе коммуникации, указав, что эта работа всего коллектива министерства. В четверг в Москве прошло вручение национальной премии "Медиа-Менеджер России". Премия "Медиа-Менеджер России" учреждена Издательским домом "МедиаБизнес" в 2000 году. Захаровой премия была вручена в номинации "лучшие медиа менеджеры России" - коммуникации. Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать награду, она указала, что "это работа всего коллектива МИД на информационном направлении". "А планку задал Сергей Викторович Лавров", - добавила она. "В этой награде важно то, что она от профессионального сообщества . В юбилейный для премии год это особенно приятно", - добавила она. Захарова подчеркнула, что "сегодня информационная сфера - это не только пресс-релизы". "Это в первую очередь живая коммуникация с людьми в их интересах и им в помощь", - отметила она.

https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006372120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, мария захарова