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"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 03.07.2025 (обновлено: 12:20 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/yug-2026907561.html
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2025
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:17:00+03:00
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специальная военная операция на украине
часов яр
северск
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Щербиновка, Бондарное, Федоровка, Миньковка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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часов яр, северск, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Северск, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Щербиновка, Бондарное, Федоровка, Миньковка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрСеверскВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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