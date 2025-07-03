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"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2025
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:17:00+03:00
2025-07-03T12:17:00+03:00
2025-07-03T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
северск
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Щербиновка, Бондарное, Федоровка, Миньковка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
северск
константиновка
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часов яр, северск, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Северск, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Юга" за сутки