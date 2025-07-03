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"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2025

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:17:00+03:00

2025-07-03T12:17:00+03:00

2025-07-03T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

северск

вооруженные силы украины

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Щербиновка, Бондарное, Федоровка, Миньковка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

северск

константиновка

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часов яр, северск, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)