https://ria.ru/20250703/yakutiya-2027017001.html

СУЭК-Хакасия открыла новый угольный разрез в Якутии

СУЭК-Хакасия открыла новый угольный разрез в Якутии - РИА Новости, 03.07.2025

СУЭК-Хакасия открыла новый угольный разрез в Якутии

Новое угольное предприятие АО "Кабактинское" открыто в Нерюнгринском районе Якутии; это первый угольный разрез СУЭК-Хакасия в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:14:00+03:00

2025-07-03T18:14:00+03:00

2025-07-03T18:28:00+03:00

жкх

нерюнгринский район

россия

ванино

айсен николаев

сибирская угольная энергетическая компания

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новое угольное предприятие АО "Кабактинское" открыто в Нерюнгринском районе Якутии; это первый угольный разрез СУЭК-Хакасия в регионе, сообщает пресс-служба компании. На первом участке добычи планируется уже в первые три года выйти на проектную мощность в 750 тысяч тонн высококачественного коксующегося угля марки "К" в год. В дальнейшем число участков добычи будет увеличиваться: лицензионная площадь месторождения составляет 9,8 тысячи гектаров, а извлекаемые запасы предварительно оцениваются в 1,2-1,7 миллиарда тонн. В активную фазу строительство разреза перешло в 2024 году, лицензия Ростехнадзора и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию были получены компанией в мае текущего года. На объекте задействованы 160 сотрудников из числа местных жителей и вахтовиков, работает более 40 единиц высокопроизводительной техники. Одновременно с производственными площадками ведется сооружение вахтового поселка, и технологической дороги. Также предусмотрено строительство очистных сооружений карьерных вод. Разрез расположен в 25 километрах от железнодорожной станции погрузки, что обеспечивает удобную логистику в направлении тихоокеанских (Ванино) и атлантических (Мурманск) портов, отметили в СУЭК-Хакасия. Как заявил на церемонии глава Якутии Айсен Николаев, открытие Кабактинского угольного разреза — важное событие не только для Нерюнгринского района и Якутии, но и для всей угольной отрасли России. "Проект добычи угля АО "Кабактинская" будет обязательно развиваться. В новом предприятии будут созданы сотни новых рабочих мест. Компания своими налоговыми платежами будет развивать экономику Нерюнгринского района и Якутии, делать жизнь людей лучше. Несмотря на все сложности, беспрецедентные санкции против нас, мы идем вперед. В Якутии практически каждый месяц открываются новые производства и объекты. Уверен, компания реализует все свои производственные планы", - привели слова Николаева в его пресс-службе. В свою очередь, директор по производственным операциям угольной компании Александр Логинов отметил, что для компании очень важно сохранить традиции, исторический уклад жизни местных жителей. "Особенно для нас важны вопросы экологии. Мы, безусловно, будем работать и восстанавливать после себя земли. Это заложено в проекте, который важен не только для Якутии и ее жителей, но и для всей России", - отметил он. Якутия занимает второе место по добыче угля в России и является лидером угледобывающей отрасли на Дальнем Востоке. В 2024 году в регионе добыто более 49 миллионов тонн угля, 98% всей добычи приходится на долю Нерюнгринского района.

https://ria.ru/20250619/lava-2023994034.html

https://ria.ru/20250430/suek-2014418242.html

https://ria.ru/20250626/sgk-2025663720.html

нерюнгринский район

россия

ванино

республика саха (якутия)

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жкх, нерюнгринский район, россия, ванино, айсен николаев, сибирская угольная энергетическая компания, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), республика саха (якутия)