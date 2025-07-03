https://ria.ru/20250703/vzryvy-2026852930.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 03.07.2025

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T04:21:00+03:00

2025-07-03T04:21:00+03:00

2025-07-03T04:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышны взрывы" - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250702/vzryvy-2026837964.html

одесса

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одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины