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СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ

СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025

СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ

В Службе безопасности Украины подтвердили, что их сотрудники причастны к организации взрыва в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:27:00+03:00

2025-07-03T17:27:00+03:00

2025-07-03T17:27:00+03:00

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Службе безопасности Украины подтвердили, что их сотрудники причастны к организации взрыва в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов, сообщило в четверг украинское издание "Общественное" со ссылкой на источники в спецслужбе. Ранее в четверг правительство ЛНР сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе. "СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, … об этом "Общественному" сообщили источники в СБУ. Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным украинского министерства внутренних дел, экс-чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Пилавов также находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года.

https://ria.ru/20250703/sk-2026999248.html

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луганск

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в мире, луганск, украина, луганская народная республика, манолис пилавов, служба безопасности украины