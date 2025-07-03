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СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
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17:27 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vzryv-2027001587.html
СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ
СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ
В Службе безопасности Украины подтвердили, что их сотрудники причастны к организации взрыва в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:27:00+03:00
2025-07-03T17:27:00+03:00
в мире
луганск
украина
луганская народная республика
манолис пилавов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Службе безопасности Украины подтвердили, что их сотрудники причастны к организации взрыва в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов, сообщило в четверг украинское издание "Общественное" со ссылкой на источники в спецслужбе. Ранее в четверг правительство ЛНР сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе. "СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, … об этом "Общественному" сообщили источники в СБУ. Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным украинского министерства внутренних дел, экс-чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Пилавов также находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года.
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Работа следователей на месте взрыва в Луганске
Работа следователей на месте взрыва в Луганске.
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в мире, луганск, украина, луганская народная республика, манолис пилавов, служба безопасности украины
В мире, Луганск, Украина, Луганская Народная Республика, Манолис Пилавов, Служба безопасности Украины
СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в Луганске, пишут СМИ

СБУ подтвердила причастность к организации взрыва в центре Луганска

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Службе безопасности Украины подтвердили, что их сотрудники причастны к организации взрыва в Луганске, в результате которого погиб экс-глава администрации города Манолис Пилавов, сообщило в четверг украинское издание "Общественное" со ссылкой на источники в спецслужбе.
Ранее в четверг правительство ЛНР сообщило, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в городе.
Манолис Пилавов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт
17:18
"СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, … об этом "Общественному" сообщили источники в СБУ. Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным украинского министерства внутренних дел, экс-чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Пилавов также находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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17:11
 
В миреЛуганскУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМанолис ПилавовСлужба безопасности Украины
 
 
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