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Госдума может разрешить участие граждан Белоруссии в выборах в России
Госдума может разрешить участие граждан Белоруссии в выборах в России - РИА Новости, 03.07.2025
Госдума может разрешить участие граждан Белоруссии в выборах в России
Госдума приоритетно рассмотрит ратификацию протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, сообщил... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:26:00+03:00
2025-07-03T10:26:00+03:00
2025-07-03T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Госдума приоритетно рассмотрит ратификацию протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России. Протоколом предлагается внести изменения в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. "Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей. Вынесем законопроект для обсуждения на ближайший Совет ГД. Рассмотрим его в приоритетном порядке", - подчеркнул Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. По словам председателя ГД, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов. Володин направил соответствующий законопроект в комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, СНГ
Госдума может разрешить участие граждан Белоруссии в выборах в России
Володин: ГД рассмотрит возможность участия граждан Белоруссии в выборах в России
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Госдума приоритетно рассмотрит ратификацию протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России. Протоколом предлагается внести изменения в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года.
"Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей. Вынесем законопроект для обсуждения на ближайший Совет ГД. Рассмотрим его в приоритетном порядке", - подчеркнул Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
По словам председателя ГД, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.
Володин направил соответствующий законопроект в комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.