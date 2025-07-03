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ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области

ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2025

ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:58:00+03:00

2025-07-03T12:58:00+03:00

2025-07-03T12:59:00+03:00

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгородский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Таврово в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждены остекление и фасад здания. Также у трёх припаркованных рядом легковых автомобилей выбиты стёкла и посечены кузовы", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Никольское от ударов ещё двух беспилотников повреждены два частных домовладения. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250703/vzryv-2026910577.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины