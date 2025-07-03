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ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2025
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12:58 03.07.2025 (обновлено: 12:59 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vsu-2026919488.html
ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области
ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2025
ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:58:00+03:00
2025-07-03T12:59:00+03:00
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгородский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Таврово в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждены остекление и фасад здания. Также у трёх припаркованных рядом легковых автомобилей выбиты стёкла и посечены кузовы", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Никольское от ударов ещё двух беспилотников повреждены два частных домовладения. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250703/vzryv-2026910577.html
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали коммерческий объект и два частных дома под Белгородом

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 3 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 3 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Белгородский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Таврово в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждены остекление и фасад здания. Также у трёх припаркованных рядом легковых автомобилей выбиты стёкла и посечены кузовы", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Никольское от ударов ещё двух беспилотников повреждены два частных домовладения. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор.
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ПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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