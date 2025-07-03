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Российские военные поразили предприятие ВПК Украины
Российские военные поразили предприятие ВПК Украины - РИА Новости, 03.07.2025
Российские военные поразили предприятие ВПК Украины
ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:20:00+03:00
2025-07-03T12:20:00+03:00
2025-07-03T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили предприятие ВПК Украины
Минобороны: ВС России поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад БПЛА