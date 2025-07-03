https://ria.ru/20250703/vsu-2026905725.html

Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата

Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата - РИА Новости, 03.07.2025

Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата

Пленный украинский военнослужащий Сергей Олейник рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники предприятия в Полтаве, на котором он трудился, помогали... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:10:00+03:00

2025-07-03T12:10:00+03:00

2025-07-03T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Олейник рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники предприятия в Полтаве, на котором он трудился, помогали друг другу избежать встречи с представителями военкомата, а руководство разрешало даже не выходить на работу в случае облав. "На месте работы, с теми ребятами, что я работал, они сообщали даже рано утром, кто пораньше выезжал... если (сотрудники военкомата - ред.) уже стояли где-то, то они сообщали, что нужно переждать. Можно было даже на работу не выйти", - сказал Олейник. Пленный добавил, что его поймали в Полтаве представители ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки), когда он ехал на завод, и отправили на фронт, несмотря на астму и хронический бронхит.

https://ria.ru/20250703/vsu-2026857861.html

полтава

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полтава, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина