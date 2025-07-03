Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vsu-2026905725.html
Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата
Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата - РИА Новости, 03.07.2025
Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата
Пленный украинский военнослужащий Сергей Олейник рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники предприятия в Полтаве, на котором он трудился, помогали... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:10:00+03:00
2025-07-03T12:10:00+03:00
полтава
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Олейник рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники предприятия в Полтаве, на котором он трудился, помогали друг другу избежать встречи с представителями военкомата, а руководство разрешало даже не выходить на работу в случае облав. "На месте работы, с теми ребятами, что я работал, они сообщали даже рано утром, кто пораньше выезжал... если (сотрудники военкомата - ред.) уже стояли где-то, то они сообщали, что нужно переждать. Можно было даже на работу не выйти", - сказал Олейник. Пленный добавил, что его поймали в Полтаве представители ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки), когда он ехал на завод, и отправили на фронт, несмотря на астму и хронический бронхит.
https://ria.ru/20250703/vsu-2026857861.html
полтава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полтава, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина
Полтава, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина
Пленный ВСУ рассказал, как на заводе на Украине избегали облав военкомата

Пленный ВСУ Олейник: рабочие на заводе помогали друг другу избегать облав ТЦК

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Олейник рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники предприятия в Полтаве, на котором он трудился, помогали друг другу избежать встречи с представителями военкомата, а руководство разрешало даже не выходить на работу в случае облав.
"На месте работы, с теми ребятами, что я работал, они сообщали даже рано утром, кто пораньше выезжал... если (сотрудники военкомата - ред.) уже стояли где-то, то они сообщали, что нужно переждать. Можно было даже на работу не выйти", - сказал Олейник.
Пленный добавил, что его поймали в Полтаве представители ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки), когда он ехал на завод, и отправили на фронт, несмотря на астму и хронический бронхит.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Боец рассказал, зачем ВСУ убивают своих же раненых или сдающихся в плен
06:20
 
ПолтаваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала