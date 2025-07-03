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Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 03.07.2025 (обновлено: 10:31 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vsu-2026862705.html
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ
Пострадавших в результате обнаружения и уничтожения более 20 беспилотников в Воронежской области нет, есть разрушения на земле, из-за обрыва ЛЭП без... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:05:00+03:00
2025-07-03T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате обнаружения и уничтожения более 20 беспилотников в Воронежской области нет, есть разрушения на земле, из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщало о 22 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. "Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, ещё в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250703/marochko-2026862204.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ

Гусев: село в Воронежской области осталось без света после атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате обнаружения и уничтожения более 20 беспилотников в Воронежской области нет, есть разрушения на земле, из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщало о 22 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, ещё в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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