https://ria.ru/20250703/vsu-2026862705.html
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ
Пострадавших в результате обнаружения и уничтожения более 20 беспилотников в Воронежской области нет, есть разрушения на земле, из-за обрыва ЛЭП без... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:05:00+03:00
2025-07-03T08:05:00+03:00
2025-07-03T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате обнаружения и уничтожения более 20 беспилотников в Воронежской области нет, есть разрушения на земле, из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщало о 22 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. "Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, ещё в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ
Гусев: село в Воронежской области осталось без света после атаки БПЛА