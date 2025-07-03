https://ria.ru/20250703/vsu-2026862705.html

Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ

Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2025

Глава Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ

Пострадавших в результате обнаружения и уничтожения более 20 беспилотников в Воронежской области нет, есть разрушения на земле, из-за обрыва ЛЭП без... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:05:00+03:00

2025-07-03T08:05:00+03:00

2025-07-03T10:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате обнаружения и уничтожения более 20 беспилотников в Воронежской области нет, есть разрушения на земле, из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остается одно село, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщало о 22 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. "Пострадавших нет. В двух частных домах повреждены крыши, ещё в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село, оперативные службы находятся на месте. Осмотр территорий продолжается", - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/marochko-2026862204.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия