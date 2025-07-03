https://ria.ru/20250703/vsu-2026857861.html
Боец рассказал, зачем ВСУ убивают своих же раненых или сдающихся в плен
Боец рассказал, зачем ВСУ убивают своих же раненых или сдающихся в плен - РИА Новости, 03.07.2025
Боец рассказал, зачем ВСУ убивают своих же раненых или сдающихся в плен
Командование ВСУ предпринимает попытки уничтожить раненого или сдающегося в плен украинского военного из всех видов вооружения ради устрашения других киевских... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:20:00+03:00
2025-07-03T06:20:00+03:00
2025-07-03T06:20:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Командование ВСУ предпринимает попытки уничтожить раненого или сдающегося в плен украинского военного из всех видов вооружения ради устрашения других киевских боевиков, сообщил РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" с позывным "Спартач". "Брали в плен кого-то, и они сами своих же уничтожали. То есть налетали дроны, артиллерия, минометы, старались уничтожить раненого или взятого в плен… Видимо, чтобы никто больше не сдавался в плен. Когда возвращали пленного к нам на пункт, противник открыл огонь из всех видов вооружений... И получилось так, что он погиб. То есть они старались уничтожить больше не наших солдат, а пленного", - сказал боец. По его словам, ВСУ для потенциального убийства сдающегося сослуживца применяет все виды вооружения, начиная от минометов, артиллерии и заканчивая отправкой различных типов дронов.
https://ria.ru/20250703/vsu-2026853066.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, зачем ВСУ убивают своих же раненых или сдающихся в плен
ВСУ убивают своих же раненых или сдающихся в плен для устрашения