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Китайский журналист назвал удары ВСУ по мирным жителям терактами - РИА Новости, 03.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vsu-2026855258.html
Китайский журналист назвал удары ВСУ по мирным жителям терактами
Китайский журналист назвал удары ВСУ по мирным жителям терактами - РИА Новости, 03.07.2025
Китайский журналист назвал удары ВСУ по мирным жителям терактами
Получивший в Курской области ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что считает удары ВСУ терактами против мирных жителей. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:33:00+03:00
2025-07-03T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донбасс
валерий герасимов
светлана петренко
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Получивший в Курской области ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что считает удары ВСУ терактами против мирных жителей. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с fpv-дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. В результате совершенного преступления корреспондент получил ранение. "Я, конечно, согласен (что это был теракт - ред.), ведь атаки направлены против мирных жителей. Местные жители рассказывают, что дроны прилетают каждый день, они уже к этому привыкли. Что касается этой деревни (в Курской области, где был ранен Лу Юйгуан - ред.), жители в нее уже вернулись, а значит удары по ней – это удары по мирным людям, которые там жили", - сказал он. Лу Юйгуан добавил, что репортаж, снятый в день, когда он получил ранение, вышел в эфир. "Наша съемочная группа работает на Донбассе, в Курской и Белгородской областях. Мы всегда здесь, с 25 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, уже более трех лет снимаем новости про Белгород, Курск, Донецк, Луганск", - добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250703/zhurnalist-2026845035.html
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курская область, россия, донбасс, валерий герасимов, светлана петренко, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донбасс, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Китайский журналист назвал удары ВСУ по мирным жителям терактами

Журналист Лу Юйгуан: удары ВСУ по мирным жителями являются терактами

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Получивший в Курской области ранение китайский журналист Лу Юйгуан заявил РИА Новости, что считает удары ВСУ терактами против мирных жителей.
Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщила ранее РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с fpv-дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. В результате совершенного преступления корреспондент получил ранение.
Лу Юйгуан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Пострадавший в Курской области китайский журналист продолжит освещать СВО
01:16
"Я, конечно, согласен (что это был теракт - ред.), ведь атаки направлены против мирных жителей. Местные жители рассказывают, что дроны прилетают каждый день, они уже к этому привыкли. Что касается этой деревни (в Курской области, где был ранен Лу Юйгуан - ред.), жители в нее уже вернулись, а значит удары по ней – это удары по мирным людям, которые там жили", - сказал он.
Лу Юйгуан добавил, что репортаж, снятый в день, когда он получил ранение, вышел в эфир.
"Наша съемочная группа работает на Донбассе, в Курской и Белгородской областях. Мы всегда здесь, с 25 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня, уже более трех лет снимаем новости про Белгород, Курск, Донецк, Луганск", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Раненный в Курской области китайский журналист вернулся к работе
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДонбассВалерий ГерасимовСветлана ПетренкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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