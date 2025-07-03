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Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков
Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2025
Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:11:00+03:00
2025-07-03T12:11:00+03:00
2025-07-03T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам."Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков
Песков: для встречи РФ и Украины нужно завершить процедуры согласования