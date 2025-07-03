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Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2025
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12:11 03.07.2025 (обновлено: 12:18 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vstrecha-2026906092.html
Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков
Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2025
Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:11:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам."Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам"​, - сказал Песков журналистам. ​
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков

Песков: для встречи РФ и Украины нужно завершить процедуры согласования

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам.
"Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам"​, - сказал Песков журналистам. ​
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