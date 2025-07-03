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Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков

Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2025

Россия ждет предложений о сроках новой встречи с Украиной, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:11:00+03:00

2025-07-03T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя даты нового раунда переговоров России и Украины, заявил, что необходимо завершить все процедуры согласования, каждая из сторон ждет предложения по срокам."Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам"​, - сказал Песков журналистам. ​

https://ria.ru/20250702/makron-2026666501.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире