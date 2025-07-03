https://ria.ru/20250703/volodin-2026884791.html
Володин рассказал, на чем зиждется партнерство России и Белоруссии
Володин рассказал, на чем зиждется партнерство России и Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2025
Володин рассказал, на чем зиждется партнерство России и Белоруссии
Председатель ГД, председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ Вячеслав Володин поздравил коллег из Национального собрания Белоруссии и всех... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:36:00+03:00
2025-07-03T10:36:00+03:00
2025-07-03T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель ГД, председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ Вячеслав Володин поздравил коллег из Национального собрания Белоруссии и всех граждан страны с Днем независимости, отметив, что общая история и добрососедство братских народов составляют основу стратегического партнерства двух стран. День независимости отмечается в Белоруссии 3 июля. По его словам, значимо, что этот праздник отмечается 3 июля - в день освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков, "который несет в себе память о Победе наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне". "Общая история, крепкая дружба, взаимное уважение и добрососедство братских народов составляют основу стратегического партнерства и союзничества России и Беларуси", — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Председатель ГД пожелал всем гражданам Республики здоровья, мира и дальнейших успехов.
https://ria.ru/20250630/falkov-2026307255.html
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белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал, на чем зиждется партнерство России и Белоруссии
Володин: общая история и добрососедство сделали Россию и Белоруссию партнерами
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель ГД, председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ Вячеслав Володин поздравил коллег из Национального собрания Белоруссии и всех граждан страны с Днем независимости, отметив, что общая история и добрососедство братских народов составляют основу стратегического партнерства двух стран.
День независимости отмечается в Белоруссии 3 июля.
По его словам, значимо, что этот праздник отмечается 3 июля - в день освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков, "который несет в себе память о Победе наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне".
"Общая история, крепкая дружба, взаимное уважение и добрососедство братских народов составляют основу стратегического партнерства и союзничества России и Беларуси", — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Председатель ГД пожелал всем гражданам Республики здоровья, мира и дальнейших успехов.