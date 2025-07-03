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"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети - РИА Новости, 03.07.2025
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15:20 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026949300.html
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети - РИА Новости, 03.07.2025
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети
Некоторые пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:20:00+03:00
2025-07-03T15:20:00+03:00
технологии
магаданская область
санкт-петербург
вконтакте
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Некоторые пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. "Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте". Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме", - сказано в сообщении. Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.
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магаданская область
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технологии, магаданская область, санкт-петербург, вконтакте
Технологии, Магаданская область, Санкт-Петербург, ВКонтакте
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети

"ВКонтакте": некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Некоторые пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
«
"Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте". Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме", - сказано в сообщении.
Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.
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ТехнологииМагаданская областьСанкт-ПетербургВКонтакте
 
 
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