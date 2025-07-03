https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026949300.html
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети - РИА Новости, 03.07.2025
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети
Некоторые пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:20:00+03:00
2025-07-03T15:20:00+03:00
2025-07-03T15:20:00+03:00
технологии
магаданская область
санкт-петербург
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053434_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_3e3ae7ed944f66f0f303d3c3e483b525.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Некоторые пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. "Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте". Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме", - сказано в сообщении. Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20250703/durov-1968735141.html
магаданская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053434_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_ca87f58cebc93727e23e7c93a6f35bff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, магаданская область, санкт-петербург, вконтакте
Технологии, Магаданская область, Санкт-Петербург, ВКонтакте
"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети
"ВКонтакте": некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой