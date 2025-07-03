https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026949300.html

"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети

"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети - РИА Новости, 03.07.2025

"ВКонтакте" работает над восстановлением доступа к соцсети

Некоторые пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:20:00+03:00

2025-07-03T15:20:00+03:00

2025-07-03T15:20:00+03:00

технологии

магаданская область

санкт-петербург

вконтакте

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Некоторые пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой, ведется работа над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети. "Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте". Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме", - сказано в сообщении. Ранее в четверг россияне сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте", число жалоб по данным на 15.00 мск превысило 2,5 тысячи, следует из данных Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250703/durov-1968735141.html

магаданская область

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, магаданская область, санкт-петербург, вконтакте