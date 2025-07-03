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Треть девушек не готовы к отношениям с партнёром, который плохо целуется

Треть девушек не готовы к отношениям с партнёром, который плохо целуется - РИА Новости, 03.07.2025

Треть девушек не готовы к отношениям с партнёром, который плохо целуется

В преддверии Всемирного дня поцелуя дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, как россияне относятся к этому элементу романтических отношений. Треть респондентов... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:28:00+03:00

2025-07-03T13:28:00+03:00

2025-07-03T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В преддверии Всемирного дня поцелуя дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, как россияне относятся к этому элементу романтических отношений. Треть респондентов считают уместным переходить к первому поцелую на втором-третьем свидании. Только 4% россиян готовы безоговорочно взять инициативу первого поцелуя на себя.67% россиян впервые поцеловались в подростковом возрасте. При этом чаще целуются впервые в 15–17 лет. Женщины хранят этот момент в памяти бережнее: свой первый поцелуй отчётливо помнят 65% девушек и 55% мужчин.Мужчины чаще готовы переходить к поцелуям уже на первом свидании (29% против 7% среди женщин), при этом большинству опрошенных комфортно проявлять подобный жест симпатии на второй или третьей встрече. Более решительными в этом вопросе также чаще являются мужчины — 87% респондентов отметили, что именно они чаще всего являлись инициаторами первого поцелуя. При этом 54% мужчин не возражали бы, если бы девушка сделала первый шаг, а 40% вовсе считают это идеальным вариантом.Женщины чаще откладывают первый поцелуй, если не уверены в своих чувствах к партнёру — так делали 41% опрошенных (против 23% среди мужчин). Мужчины, напротив, склонны принимать решение без долгих раздумий: 58% заявили, что никогда намеренно не затягивали с поцелуем и всегда полагались на подходящий момент.Качество поцелуев женщины оценивают более строго. Для 40% критично, если партнёр плохо целуется и с течением времени ситуация не улучшается. А 33% отмечают, что плохой поцелуй с самого начала может быть сигналом о несовместимости с партнёром. Мужчины настроены оптимистичнее: 43% считают, что всему можно научиться, а ещё 28% не придают этому большого значения.В онлайн-опросе приняли участие более 1 800 человек по всей России.

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