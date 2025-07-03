https://ria.ru/20250703/vengriya-2026842291.html

Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России

Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России - РИА Новости, 03.07.2025

Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России

Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T00:19:00+03:00

2025-07-03T00:19:00+03:00

2025-07-03T00:20:00+03:00

экономика

россия

словакия

венгрия

петер сийярто

роберт фицо

евросоюз

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:546:2668:2047_1920x0_80_0_0_5f4e24b61a1e9edec4f5bac45af280e1.jpg

БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мы с моим словацким коллегой Юраем Бланаром по телефону обсуждали план Брюсселя о лишении нас доступа к дешевым российским природному газу и нефти. Мы согласились, что не можем допустить, чтобы наше энергоснабжение было поставлено под угрозу, и не можем допустить резкого повышения цен на энергоносители в наших странах", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Министр подчеркнул, что энергоснабжение - это "абсолютно физический вопрос, и недопустимо рисковать энергетической безопасностью по политико-идеологическим причинам". "Мы договорились продолжать тесные переговоры в целях защиты наших национальных интересов", - добавил он. Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита ЕС заявлял, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Евросоюз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250630/siyyarto-2026374602.html

https://ria.ru/20250629/ssha--2026129188.html

https://ria.ru/20250628/fitso-2026024185.html

россия

словакия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, словакия, венгрия, петер сийярто, роберт фицо, евросоюз, facebook, еврокомиссия, санкции в отношении россии