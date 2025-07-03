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Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России - РИА Новости, 03.07.2025
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00:19 03.07.2025 (обновлено: 00:20 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vengriya-2026842291.html
Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России
Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России - РИА Новости, 03.07.2025
Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России
Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T00:19:00+03:00
2025-07-03T00:20:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мы с моим словацким коллегой Юраем Бланаром по телефону обсуждали план Брюсселя о лишении нас доступа к дешевым российским природному газу и нефти. Мы согласились, что не можем допустить, чтобы наше энергоснабжение было поставлено под угрозу, и не можем допустить резкого повышения цен на энергоносители в наших странах", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Министр подчеркнул, что энергоснабжение - это "абсолютно физический вопрос, и недопустимо рисковать энергетической безопасностью по политико-идеологическим причинам". "Мы договорились продолжать тесные переговоры в целях защиты наших национальных интересов", - добавил он. Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита ЕС заявлял, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Евросоюз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250630/siyyarto-2026374602.html
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экономика, россия, словакия, венгрия, петер сийярто, роберт фицо, евросоюз, facebook, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Словакия, Венгрия, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Евросоюз, Facebook, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из России

Сийярто: Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из РФ

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня мы с моим словацким коллегой Юраем Бланаром по телефону обсуждали план Брюсселя о лишении нас доступа к дешевым российским природному газу и нефти. Мы согласились, что не можем допустить, чтобы наше энергоснабжение было поставлено под угрозу, и не можем допустить резкого повышения цен на энергоносители в наших странах", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Министр подчеркнул, что энергоснабжение - это "абсолютно физический вопрос, и недопустимо рисковать энергетической безопасностью по политико-идеологическим причинам".
"Мы договорились продолжать тесные переговоры в целях защиты наших национальных интересов", - добавил он.
Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита ЕС заявлял, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Евросоюз.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Премьер Словакии сравнил отказ ЕС от российского газа с выстрелом в колено
28 июня, 15:53
 
ЭкономикаРоссияСловакияВенгрияПетер СийяртоРоберт ФицоЕвросоюзFacebookЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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