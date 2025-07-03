https://ria.ru/20250703/vengriya-2026822406.html

Трамп разрешил Венгрии расколоть Европу

Трамп разрешил Венгрии расколоть Европу - РИА Новости, 03.07.2025

Трамп разрешил Венгрии расколоть Европу

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии заявил, что администрация Белого дома официально сняла все санкционные ограничения, касающиеся строительства второй... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:00:00+03:00

2025-07-03T08:00:00+03:00

2025-07-03T14:17:00+03:00

венгрия

сша

будапешт

дональд трамп

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026791402_210:153:1463:858_1920x0_80_0_0_ba74cf3be8af43e330cabe97b997698c.jpg

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии заявил, что администрация Белого дома официально сняла все санкционные ограничения, касающиеся строительства второй очереди атомной электростанции "Пакш". Причем Петер Сийярто отдельно подчеркнул, что фактически антивенгерские санкции были введены предыдущей администрацией Байдена. Более чем прозрачный комплимент действующему президенту США.Событие это, на первый взгляд локальное, в рамках наблюдаемого переустройства западного мира имеет очень глубокую и далекоидущую подоплеку.Начнем с Венгрии.Государство мадьяр небольшое — даже по меркам лоскутной Европы. Имея население в 9,7 миллиона человек, Венгрия занимает по этому показателю 13-е место в ЕС. Данный фактор всегда был сдерживающим в плане скорости развития венгерской экономики и промышленности. Долгие годы венгры были одними из крупнейших (после Польши) получателей финансовой помощи из бюджета Евросоюза, чем Брюссель постоянно тыкал в нос Будапешту, также он шантажировал перекрытием денежного потока, требуя шагать строго в фарватере общего политического курса. Естественно, что такое положение совершенно не устраивало ни население, ни руководство, поэтому Виктор Орбан, взявший направление на промышленное развитие государства, переизбран на свою должность уже в четвертый раз.Здесь нужно вновь напомнить, что ни Венгрия, ни Словакия не являются пророссийскими странами, а преследуют строго собственные интересы. Мало кто помнит, но в декабре прошлого года Венгрия блокировала принятие 17-го пакета антироссийских санкций по единственной причине: она выторговывала себе финансовые и ресурсные гарантии, в частности, что поставки российского газа не будут остановлены без предварительного согласования и одобрения Будапешта. Как только эти гарантии были получены, венгерская фракция в Еврокомиссии вето отозвала. Именно этим в данную минуту занимается Словакия в лице Роберта Фицо, который блокирует принятие уже 18-го пакета, требуя гарантированных компенсаций за потерю газового транзита и перепродажи российского газа.К слову, венгров Еврокомиссия самым наглым образом обманула, и после подрыва в марте украинскими формированиями ГИС "Суджа" транзит автоматически прекратился. Венгрия обиделась и рассекретила непубличную часть договоренностей.Но вернемся к делам сегодняшним.Государство венгров в плане ресурсов предельно бедно и критически зависимо от внешних поставок. О важности поставок углеводородов сюда написано изрядно, а вот сектор генерации все время остается в тени, хотя именно это направление определяет общую стоимость производства, товаров, услуг, как и общий уровень благосостояния населения.Венгрия своими силами производит чуть менее 36 тераватт-часов электричества в год. Причем и выработка, и потребление неравномерны и сильно колеблются от года к году, что является показателем нестабильности макроэкономических процессов. К примеру, за последние пять лет выработка "плавала" в коридоре от 28 до 35 тераватт-часов. Потребление же в 2022-2023 годах прыгнуло вверх сразу на 43 процента, зато уже в 2024-м уменьшилось на четыре. Статистический ежегодник мировой энергетики Enerdata подсчитал, что при общем потреблении 41,3 тераватт-часа венгры импортировали еще 20 (здесь нет ошибки, так как 8,9 тераватт-часа Венгрия попутно продала за рубеж).Атомная генерация на базе стареньких, но предельно надежных реакторов ВВЭР-440 обеспечивает 47 процентов всего национального производства. На долю природного газа приходится еще 15,4. Следует отметить, что Будапешт ударными темпами вводит в строй ВИЭ. В частности, солнечные фотоэлементы сегодня обеспечивают 19,2 процента выработки, а доля чистого электричества на каждого жителя за четыре года увеличилась в сто раз — до 2900 киловатт-часов. По этому показателю венгры превосходят Соединенные Штаты.Парламент Венгрии еще в 2009-м законодательно утвердил программу расширения атомной энергетики. Два текущих старых энергоблока АЭС "Пакш" вырабатывают 16 тераватт-часов в год, и при введении в строй еще двух реакторов ВВЭР-1200 (поколение III+) Венгрия с лихвой перекрыла бы все свои потребности плюс стала бы самой зеленой страной мира, где абсолютное большинство источников не имеют карбонового следа. Потому зимой 2014-го было заключено соглашение между "Росатомом" и венгерской MVM, а в марте 2015 года Владимир Путин подписал указ о выделении кредита с государственным обеспечением.Замечательные соседи венгров пережить сей факт не смогли, и Австрия подала в Европейский суд, требуя запретить строительство. Будапешту вменяли в вину, что он очень подозрительно выбрал главным подрядчиком нижегородский "Атомэнергопроект", а также не имел права выделять государственное финансирование на обеспечение стройки. Все участники прекрасно понимали, что на самом деле Евросоюз всеми силами пытается сорвать исторический проект, способный сделать Венгрию энергоизбыточной и независимой. К слову, первая инстанция встала на сторону мадьяр, а решение апелляции Венгрия просто проигнорировала. Так что у "теплых" отношений Будапешта и Еврокомиссии давние и глубокие корни.И вот теперь американцы сняли санкции на строительство "Пакш".Все прекрасно помнят, что Виктор Орбан открыто выбрал сторону задолго до начала президентской кампании в США, в результате которой Дональд Трамп повторно вознесся на вершину Капитолийского холма. Он ездил на конгресс Республиканской партии, был предельно активен в роли дипломатического челнока, курсируя между Москвой, Киевом, Пекином и Вашингтоном, что крайне раздражало Брюссель и Лондон. Уже тогда западные аналитики прогнозировали, что в случае победы Трампа неофициальная структура взаимоотношений США и отдельных стран Европы претерпит кардинальные изменения. Так и произошло. Польша, годами бывшая "любимой женой" США и открыто оскорблявшая Трампа, сейчас находится на задворках внимания, зато Венгрии 47-й президент США сделал поистине королевский подарок.Как водится в большой политике, у подобных событий есть второе, а то и третье дно.Получив энергетическую независимость, Будапешт, несомненно, будет вести себя еще более уверенно, последовательно раскалывая пусть и мнимое, но старательно декларируемое европейское единство. И рычагов давления у Брюсселя больше не будет.Европейские СМИ цитируют свои же публикации от декабря прошлого года, где выражалась общая мысль, что Дональду Трампу не нужна единая Европа, он склонен вести дела с каждой страной отдельно, потому следует ждать определенных шагов в этом направлении. Прошло полгода с момента избрания Трампа — и эти шаги последовали. В кои-то веки западная пресса не ошиблась.

https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026286346.html

https://ria.ru/20250630/siyyarto-2026374602.html

https://ria.ru/20250629/dmitriev-2026170065.html

венгрия

сша

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

венгрия, сша, будапешт, дональд трамп, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, аэс "пакш", санкции в отношении россии, аналитика