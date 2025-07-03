https://ria.ru/20250703/ushakov-2027040359.html
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков
Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной останутся двусторонними, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:49:00+03:00
2025-07-03T19:49:00+03:00
2025-07-03T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной останутся двусторонними, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В четверг президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. "Мы исходим из того, и я думаю, что американская сторона это прекрасно понимает, что договоры будут носить характер двусторонних переговоров между представителями России и Украины", - сказал Ушаков журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник в четверг сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины по дате третьего раунда переговоров в Стамбуле, не обладает сведениями о сроках.
https://ria.ru/20250703/putin-2027038945.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Стамбул, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков
Ушаков: переговоры между Россией и Украиной останутся двусторонними