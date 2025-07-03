Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ushakov-2027040359.html
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.07.2025
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков
Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной останутся двусторонними, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:49:00+03:00
2025-07-03T19:49:00+03:00
россия
стамбул
украина
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:75:1151:722_1920x0_80_0_0_cd4af4ee828c49baa7392b9eb3a7d801.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной останутся двусторонними, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В четверг президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. "Мы исходим из того, и я думаю, что американская сторона это прекрасно понимает, что договоры будут носить характер двусторонних переговоров между представителями России и Украины", - сказал Ушаков журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник в четверг сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины по дате третьего раунда переговоров в Стамбуле, не обладает сведениями о сроках.
https://ria.ru/20250703/putin-2027038945.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:0:1151:864_1920x0_80_0_0_da348cbf5bb4bc706eeee5b1655f9b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Стамбул, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Переговоры России и Украины останутся двусторонними, заявил Ушаков

Ушаков: переговоры между Россией и Украиной останутся двусторонними

© РИА Новости / Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной останутся двусторонними, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В четверг президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор.
«
"Мы исходим из того, и я думаю, что американская сторона это прекрасно понимает, что договоры будут носить характер двусторонних переговоров между представителями России и Украины", - сказал Ушаков журналистам.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Турецкий дипломатический источник в четверг сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины по дате третьего раунда переговоров в Стамбуле, не обладает сведениями о сроках.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин и Трамп не обсуждали содержание нового раунда переговоров по Украине
Вчера, 19:37
 
РоссияСтамбулУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала