https://ria.ru/20250703/ukraina-2027065243.html

В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США

В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США - РИА Новости, 03.07.2025

В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США

Ограничение поставок американского вооружения Киеву сигнализирует об изменении подхода США к украинскому конфликту, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:54:00+03:00

2025-07-03T22:54:00+03:00

2025-07-03T22:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ограничение поставок американского вооружения Киеву сигнализирует об изменении подхода США к украинскому конфликту, пишет китайское издание NetEase."Для Украины это не просто задержка поставок, а явный сигнал о перемене стратегии. Очевидно, что в глазах высокопоставленных украинских чиновников этот шаг США демонстрирует не просто равнодушие, — он равносилен удару в спину", — говорится в материале.Как отмечается в публикации, Украина на сегодняшний день — не просто государство — получатель военной помощи, а страна, сталкивающаяся с дипломатической изоляцией, военными трудностями и смятением в сердцах и умах людей.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027061079.html

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