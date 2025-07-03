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В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027065243.html
В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США
В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США - РИА Новости, 03.07.2025
В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США
Ограничение поставок американского вооружения Киеву сигнализирует об изменении подхода США к украинскому конфликту, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:54:00+03:00
2025-07-03T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
министерство обороны сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ограничение поставок американского вооружения Киеву сигнализирует об изменении подхода США к украинскому конфликту, пишет китайское издание NetEase."Для Украины это не просто задержка поставок, а явный сигнал о перемене стратегии. Очевидно, что в глазах высокопоставленных украинских чиновников этот шаг США демонстрирует не просто равнодушие, — он равносилен удару в спину", — говорится в материале.Как отмечается в публикации, Украина на сегодняшний день — не просто государство — получатель военной помощи, а страна, сталкивающаяся с дипломатической изоляцией, военными трудностями и смятением в сердцах и умах людей.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027061079.html
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в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, министерство обороны сша, государственный департамент сша, россия, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Россия, Китай
В Китае заявили о жутком сигнале Украине от США

NetEase: отказ США от помощи Украине является сигналом о перемене стратегии

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ограничение поставок американского вооружения Киеву сигнализирует об изменении подхода США к украинскому конфликту, пишет китайское издание NetEase.
"Для Украины это не просто задержка поставок, а явный сигнал о перемене стратегии. Очевидно, что в глазах высокопоставленных украинских чиновников этот шаг США демонстрирует не просто равнодушие, — он равносилен удару в спину", — говорится в материале.
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Как отмечается в публикации, Украина на сегодняшний день — не просто государство — получатель военной помощи, а страна, сталкивающаяся с дипломатической изоляцией, военными трудностями и смятением в сердцах и умах людей.
Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.
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Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАРоссияКитай
 
 
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