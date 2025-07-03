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МВФ призвал Украину завершить реструктуризацию госдолга - РИА Новости, 03.07.2025
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18:07 03.07.2025 (обновлено: 18:08 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027015368.html
МВФ призвал Украину завершить реструктуризацию госдолга
МВФ призвал Украину завершить реструктуризацию госдолга - РИА Новости, 03.07.2025
МВФ призвал Украину завершить реструктуризацию госдолга
Украине важно завершить процесс реструктуризации государственного долга, поскольку это имеет решающее значение для страны в вопросе восстановления устойчивости... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:07:00+03:00
2025-07-03T18:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Украине важно завершить процесс реструктуризации государственного долга, поскольку это имеет решающее значение для страны в вопросе восстановления устойчивости долговой нагрузки, заявила на вопрос РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Важно, чтобы Украина завершила оставшиеся элементы реструктуризации долга в соответствии с целями программы, и это будет иметь решающее значение для полного восстановления устойчивости долга", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос агентства. Козак также подчеркнула, что Киеву крайне важно продолжать проводить требуемые реформы и осуществлять мобилизацию внутренних доходов. Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". В конце апреля украинское издание "Обозреватель" сообщило, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов. Также в конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов. А в мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет".
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украина, киев, сергей марченко, мвф, в мире
Украина, Киев, Сергей Марченко, МВФ, В мире
МВФ призвал Украину завершить реструктуризацию госдолга

Представитель МВФ Козак призвала Украину завершить реструктуризацию госдолга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Украине важно завершить процесс реструктуризации государственного долга, поскольку это имеет решающее значение для страны в вопросе восстановления устойчивости долговой нагрузки, заявила на вопрос РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Важно, чтобы Украина завершила оставшиеся элементы реструктуризации долга в соответствии с целями программы, и это будет иметь решающее значение для полного восстановления устойчивости долга", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос агентства.
Козак также подчеркнула, что Киеву крайне важно продолжать проводить требуемые реформы и осуществлять мобилизацию внутренних доходов.
Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
В конце апреля украинское издание "Обозреватель" сообщило, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов.
Также в конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов. А в мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет".
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