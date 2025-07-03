https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html

"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста

"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста - РИА Новости, 03.07.2025

"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста

Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:01:00+03:00

2025-07-03T17:01:00+03:00

2025-07-03T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине."Современная и свободная" Украина. Истекает кровью ради фантазий ЕС/НАТО", — написал он.На кадрах видно, как женщина попыталась остановить полицейского, насильно заталкивавшего мужчину в машину. В ответ он с силой оттолкнул ее, после чего она упала, ударившись об асфальт.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026864324.html

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евросоюз, чей боуз, украина, в мире, дмитрий лубинец, нато, вооруженные силы украины