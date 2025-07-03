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"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста - РИА Новости, 03.07.2025
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:01:00+03:00
2025-07-03T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
евросоюз
чей боуз
украина
в мире
дмитрий лубинец
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине."Современная и свободная" Украина. Истекает кровью ради фантазий ЕС/НАТО", — написал он.На кадрах видно, как женщина попыталась остановить полицейского, насильно заталкивавшего мужчину в машину. В ответ он с силой оттолкнул ее, после чего она упала, ударившись об асфальт.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026864324.html
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евросоюз, чей боуз, украина, в мире, дмитрий лубинец, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Чей Боуз, Украина, В мире, Дмитрий Лубинец, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста

Боуз: Украина истекает кровью ради фантазий ЕС и НАТО

© СоцсетиПолицейский ударил женщину, которая пыталась защитить своего сына
Полицейский ударил женщину, которая пыталась защитить своего сына - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Соцсети
Полицейский ударил женщину, которая пыталась защитить своего сына
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
"Современная и свободная" Украина. Истекает кровью ради фантазий ЕС/НАТО", — написал он.
© СоцсетиПолицейский ударил женщину, которая пыталась защитить своего сына
Полицейский ударил женщину, которая пыталась защитить своего сына - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Соцсети
Полицейский ударил женщину, которая пыталась защитить своего сына
На кадрах видно, как женщина попыталась остановить полицейского, насильно заталкивавшего мужчину в машину. В ответ он с силой оттолкнул ее, после чего она упала, ударившись об асфальт.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
Американские военнослужащие с украинским флагом у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
СМИ: решение Пентагона по Украине шокировало американских чиновников
08:43
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзЧей БоузУкраинаВ миреДмитрий ЛубинецНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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