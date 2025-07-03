https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста - РИА Новости, 03.07.2025
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:01:00+03:00
2025-07-03T17:01:00+03:00
2025-07-03T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
евросоюз
чей боуз
украина
в мире
дмитрий лубинец
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026981524_0:269:744:688_1920x0_80_0_0_71b5d3e8847f5d65939825cf3fb3bb05.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине."Современная и свободная" Украина. Истекает кровью ради фантазий ЕС/НАТО", — написал он.На кадрах видно, как женщина попыталась остановить полицейского, насильно заталкивавшего мужчину в машину. В ответ он с силой оттолкнул ее, после чего она упала, ударившись об асфальт.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026864324.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026981524_0:199:744:757_1920x0_80_0_0_c1e08f5c4448eef5c4f6d2428fa3d27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, чей боуз, украина, в мире, дмитрий лубинец, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Чей Боуз, Украина, В мире, Дмитрий Лубинец, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Истекает кровью". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
Боуз: Украина истекает кровью ради фантазий ЕС и НАТО