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Киевский суд признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем - РИА Новости, 03.07.2025
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14:36 03.07.2025 (обновлено: 16:57 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026941736.html
Киевский суд признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем
Киевский суд признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем - РИА Новости, 03.07.2025
Киевский суд признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем
Киевский суд признал брачными отношениями сожительство украинского дипломата и его партнера, пишет украинская "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:36:00+03:00
2025-07-03T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Киевский суд признал брачными отношениями сожительство украинского дипломата и его партнера, пишет украинская "Судебно-юридическая газета". "Деснянский районный суд Киева в июне 2025 года установил факт совместного проживания одной семьей (наличие фактических брачных отношений) двух мужчин — граждан Украины", — говорится в публикации. Как уточняет газета, один из фигурантов этой истории находится в долгосрочной командировке за границей и пытается получить разрешение на переезд к нему партнера с Украины. В прошлом году Минюст отказался считать их семьей. Тогда они потребовали через суд признать наличие между ними брачных отношений. В 2021 году фигуранты заключили брак в США, что подтверждается американским свидетельством. По информации издания "Украинские новости", речь идет о первом секретаре посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и Тимуре Левчуке. Решение суда о признании ЛГБТ-отношений* браком еще может быть обжаловано. МИД Украины процесс проигнорировал.* В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено законом.
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Киевский суд признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем

Суд в Киеве признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем

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Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Киевский суд признал брачными отношениями сожительство украинского дипломата и его партнера, пишет украинская "Судебно-юридическая газета".
«
"Деснянский районный суд Киева в июне 2025 года установил факт совместного проживания одной семьей (наличие фактических брачных отношений) двух мужчин — граждан Украины", — говорится в публикации.

Согласно Конституции и Семейному кодексу Украины, браком признается только союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствующих органах.

Как уточняет газета, один из фигурантов этой истории находится в долгосрочной командировке за границей и пытается получить разрешение на переезд к нему партнера с Украины. В прошлом году Минюст отказался считать их семьей. Тогда они потребовали через суд признать наличие между ними брачных отношений. В 2021 году фигуранты заключили брак в США, что подтверждается американским свидетельством.
По информации издания "Украинские новости", речь идет о первом секретаре посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и Тимуре Левчуке.
Решение суда о признании ЛГБТ-отношений* браком еще может быть обжаловано. МИД Украины процесс проигнорировал.
* В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено законом.
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