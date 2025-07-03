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Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом - РИА Новости, 03.07.2025
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17:22 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/udar-2026999858.html
Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом
Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом - РИА Новости, 03.07.2025
Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом
Приостановка военных поставок США Украине станет серьезным ударом для нее, а также для Европы и НАТО, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:22:00+03:00
2025-07-03T17:22:00+03:00
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приостановка военных поставок США Украине станет серьезным ударом для нее, а также для Европы и НАТО, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. "Если США решат не предоставлять Украине то, что ей необходимо, это станет серьезным ударом для Украины, Европы и НАТО", - сказала Фредериксен на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Дании. Трансляция велась на сайте ЕК. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250703/ssha-2026946574.html
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в мире, украина, сша, россия, метте фредериксен, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, politico
В мире, Украина, США, Россия, Метте Фредериксен, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, НАТО, Еврокомиссия, Politico
Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом

Фредериксен: приостановка поставок США ударит по Украине, Европе и НАТО

© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приостановка военных поставок США Украине станет серьезным ударом для нее, а также для Европы и НАТО, заявила премьер Дании Метте Фредериксен.
"Если США решат не предоставлять Украине то, что ей необходимо, это станет серьезным ударом для Украины, Европы и НАТО", - сказала Фредериксен на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Дании. Трансляция велась на сайте ЕК.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
США хотят отдать Украину России, заявили в Раде
15:01
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине
Вчера, 12:52
 
В миреУкраинаСШАРоссияМетте ФредериксенУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияPolitico
 
 
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