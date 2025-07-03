https://ria.ru/20250703/udar-2026999858.html

Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом

Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом - РИА Новости, 03.07.2025

Премьер Дании назвала решение США сократить помощь Украине серьезным ударом

Приостановка военных поставок США Украине станет серьезным ударом для нее, а также для Европы и НАТО, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:22:00+03:00

2025-07-03T17:22:00+03:00

2025-07-03T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приостановка военных поставок США Украине станет серьезным ударом для нее, а также для Европы и НАТО, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. "Если США решат не предоставлять Украине то, что ей необходимо, это станет серьезным ударом для Украины, Европы и НАТО", - сказала Фредериксен на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Дании. Трансляция велась на сайте ЕК. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250703/ssha-2026946574.html

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

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в мире, украина, сша, россия, метте фредериксен, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, politico