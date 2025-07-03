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Учения по борьбе с опасными болезнями животных прошли на Вологодчине

Учения по борьбе с опасными болезнями животных прошли на Вологодчине - РИА Новости, 03.07.2025

Учения по борьбе с опасными болезнями животных прошли на Вологодчине

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетил с рабочим визитом Вологодский округ, который стал площадкой для учений по ликвидации очагов особо... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:29:00+03:00

2025-07-03T20:29:00+03:00

2025-07-03T20:29:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

казахстан

георгий филимонов

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов посетил с рабочим визитом Вологодский округ, который стал площадкой для учений по ликвидации очагов особо опасных заболеваний, включая высокопатогенный грипп птиц и чуму мелких жвачных животных, сообщает пресс-служба губернатора региона. Филимонов добавил, что при непосредственных усилиях областной команды в Вологодской области создается новая точка роста – ветеринарная служба. Задача – всемерно ее развивать, делать образцовой для всей страны. "Здесь для нас проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологических условий играют принципиально важное значение. Столкнувшись с этим вызовом, мы впервые в истории учредили отдельный специальный противоэпизоотический отряд, выделив на эти цели более 85 миллионов рублей. Мы можем гордиться, что у нас теперь не на бумаге, не для красного словца и не для галочки есть такой отряд", – приводит пресс-служба слова губернатора. В международных учениях сегодня приняли участие специалисты госветслужб 17 регионов России, а также профильных ведомств Республики Беларусь, Казахстана и Кыргызстана. Их главная практическая цель – отработать основные алгоритмы действий при вспышке инфекции, грамотное взаимодействие и сплоченность всех служб оперативного реагирования. На мероприятии, которое продемонстрировало возможности государственных ветеринарных служб в предотвращении и оперативном реагировании на эпизоотии, присутствовали представители Россельхознадзора и стат-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов. Эпизоотическое благополучие – ключевое условие стабильной работы агропромышленного комплекса и обеспечения населения безопасной продукцией. Подобные учения способствуют выполнению целей и задач нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. При поддержке Филимонова ветеринарная отрасль Вологодчины получила развитие. Только на этот год выделено 187,2 миллиона рублей из областного бюджета на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы и противоэпизоотического отряда. В числе ключевых решений – приобретение 101 единицы оборудования, строительство новой модульной станции в Никольске и лаборатории в Череповце, поддержка студентов-целевиков и отраслевых специалистов.

вологодская область

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вологодская область, россия, казахстан, георгий филимонов, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), владимир путин