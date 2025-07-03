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Руденя: поддержка участников СВО — абсолютный приоритет в Тверской области - РИА Новости, 03.07.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:14 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/tver-2026997140.html
Руденя: поддержка участников СВО — абсолютный приоритет в Тверской области
Руденя: поддержка участников СВО — абсолютный приоритет в Тверской области - РИА Новости, 03.07.2025
Руденя: поддержка участников СВО — абсолютный приоритет в Тверской области
Поддержка участников специальной военной операции (СВО) на передовой, ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих является абсолютным приоритетом в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:14:00+03:00
2025-07-03T17:14:00+03:00
тверская область
россия
игорь руденя
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции (СВО) на передовой, ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих является абсолютным приоритетом в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом о деятельности правительства Тверской области за 2024 год. "Мы продолжим поддержку наших героев, и уверены, что все задачи специальной военной операции будут успешно выполнены", – приводит пресс-служба правительства области слова Рудени. В Тверской области действует комплекс мер поддержки членов семей участников СВО. Это первоочередное зачисление детей в ближайшие детские сады, в школьные группы продленного дня, в учреждения дополнительного образования, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий. Кроме того, семьям предоставляются внеочередное обслуживание в медицинских организациях, путевки на санаторно-курортное лечение, социальные услуги на дому. Также они полностью освобождены от родительской платы за пребывание детей в детских садах. Военнослужащие освобождены от транспортного налога. Молодые семьи вне очереди включаются в списки на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. Предусмотрена субсидия на газификацию домов в размере до 150 тысяч рублей. Семьям погибших участников СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами, предоставляются бесплатно земельные участки. Принимаются меры по трудоустройству ветеранов боевых действий через государственную службу занятости и фонд "Защитники Отечества". Организовано обучение по востребованным специальностям, обучение вождению участников СВО, имеющих инвалидность. Утверждена региональная программа "Герои Верхневолжья". В июне этого года началось обучение первого потока участников. Губернатор отметил, что в каждом муниципалитете региона действуют волонтерские группы и объединения, занимающиеся поддержкой бойцов. С начала специальной военной операции из Тверской области на передовую отправлено более 4,5 тысячи тонн помощи, 146 автомобилей.
https://ria.ru/20250703/rudenya-2026945290.html
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россия, игорь руденя
Тверская область, Россия, Игорь Руденя
Руденя: поддержка участников СВО — абсолютный приоритет в Тверской области

Губернатор Руденя: поддержка бойцов СВО и их семей — приоритет в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции (СВО) на передовой, ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих является абсолютным приоритетом в Тверской области, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом о деятельности правительства Тверской области за 2024 год.
"Мы продолжим поддержку наших героев, и уверены, что все задачи специальной военной операции будут успешно выполнены", – приводит пресс-служба правительства области слова Рудени.
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В Тверской области действует комплекс мер поддержки членов семей участников СВО. Это первоочередное зачисление детей в ближайшие детские сады, в школьные группы продленного дня, в учреждения дополнительного образования, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.
Кроме того, семьям предоставляются внеочередное обслуживание в медицинских организациях, путевки на санаторно-курортное лечение, социальные услуги на дому. Также они полностью освобождены от родительской платы за пребывание детей в детских садах. Военнослужащие освобождены от транспортного налога.
Молодые семьи вне очереди включаются в списки на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья.
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Предусмотрена субсидия на газификацию домов в размере до 150 тысяч рублей.
Семьям погибших участников СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами, предоставляются бесплатно земельные участки.
Принимаются меры по трудоустройству ветеранов боевых действий через государственную службу занятости и фонд "Защитники Отечества". Организовано обучение по востребованным специальностям, обучение вождению участников СВО, имеющих инвалидность.
Утверждена региональная программа "Герои Верхневолжья". В июне этого года началось обучение первого потока участников.
Губернатор отметил, что в каждом муниципалитете региона действуют волонтерские группы и объединения, занимающиеся поддержкой бойцов. С начала специальной военной операции из Тверской области на передовую отправлено более 4,5 тысячи тонн помощи, 146 автомобилей.
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Тверская областьРоссияИгорь Руденя
 
 
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