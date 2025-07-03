https://ria.ru/20250703/tver-2026932240.html

Руденя назвал основные достижения Тверской области в прошлом году

Руденя назвал основные достижения Тверской области в прошлом году - РИА Новости, 03.07.2025

Руденя назвал основные достижения Тверской области в прошлом году

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального Законодательного собрания назвал основные достижения региона за 2024 год, отдельно... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:04:00+03:00

2025-07-03T14:04:00+03:00

2025-07-03T14:04:00+03:00

тверская область

игорь руденя

экономика

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального Законодательного собрания назвал основные достижения региона за 2024 год, отдельно остановился на исполнении бюджетных обязательств, сообщает пресс-служба правительства области. Отдельно он остановился на исполнении бюджетных обязательств. "Прошедший год стал временем завершения реализации национальных проектов, которые стартовали в 2019 году. За шесть лет реализации нацпроектов в нашем регионе построено и открыто порядка 40 новых крупных объектов образования, здравоохранения и спорта. Введено свыше 4 миллионов 300 тысяч квадратных метров жилья, благоустроено 637 общественных территорий, отремонтировано более 1,9 тысячи километров дорог", — приводит пресс-служба слова Рудени. Кроме того, создано свыше 340 образовательных центров. В медицинские учреждения поступило более 600 единиц современного, в том числе высокотехнологичного оборудования. Свыше 160 тысяч детей и родителей из многодетных семей получили государственную поддержку. В регионе более чем в 2,5 раза увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых. Как отметил Руденя, по итогам 2024 года в Тверской области валовой региональный продукт составил 810 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с 2023-м почти на 60 миллиардов рублей. Обеспечен рост инвестиций в основной капитал, объемов строительных работ, оборота розничной торговли. Также выросло сельскохозяйственное производство. "Итоги развития Верхневолжья в 2024 году говорят о том, что наши предприятия успешно решают задачи по обеспечению технологического суверенитета и импортозамещению в соответствии с задачами, поставленными президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В первую очередь это заслуга наших трудовых коллективов", — подчеркнул глава региона. Рост реальных доходов населения Тверской области в 2024 году составил 108,5%. При этом среднедушевой доход увеличился более чем на 18%. В прошлом году была продолжена тенденция роста доходной части областного бюджета. Она составила 121,7 миллиарда рублей — более чем на 6 % выше показателей предыдущего года. При этом рост поступлений в 2024 году был достигнут по большинству бюджетообразующих видов налогов. По словам губернатора, устойчивый рост доходов помог обеспечить в полном объеме выполнение социальных обязательств, поддержку экономики и реализацию инфраструктурных проектов. Ключевыми направлениями расходов областного бюджета в 2024 году стали образование, здравоохранение, поддержка населения, в первую очередь участников специальной военной операции и семей с детьми, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. Также успешно была продолжена работа по снижению уровня государственного долга Тверской области, который представлен исключительно бюджетными кредитами. В настоящее время показатель уровня госдолга региона – самый низкий за последние годы, отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20250701/tver-2026576791.html

https://ria.ru/20250625/tver-2025318320.html

https://ria.ru/20250620/rudenya-2024379791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь руденя, экономика