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Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области
Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области - РИА Новости, 03.07.2025
Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области
Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" завершился в Тульской области, его участниками стали 1,5 тысячи молодых специалистов из России и 75... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:46:00+03:00
2025-07-03T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" завершился в Тульской области, его участниками стали 1,5 тысячи молодых специалистов из России и 75 иностранных государств, сообщает пресс-служба облправительства. За время форума специалисты прошли обучение в рамках 19 образовательных групп, приняли участие в более чем 650 мероприятиях, включая панельные сессии, мастер-классы, культурные и спортивные события, экскурсии. В числе новшеств 2025 года – запуск инженерной смены для подростков в лагере "Звездный", треки по искусственному интеллекту и навигации в робототехнике, архитектурный хакатон "Здесь и сейчас" и креативная цифровая игра "Код будущего". Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область уже в четвертый раз принимает лучших молодых специалистов со всей страны и из-за рубежа. "Технологическое лидерство, укрепление обороноспособности страны невозможны без кадрового суверенитета. Вы – молодые инженеры, инженеры будущего. В ваших руках и умах – будущее нашей страны, ее величие и сила. Именно вы в будущем обеспечите то самое технологическое лидерство. Такую задачу перед нами ставит президент РФ Владимир Путин. Оставайтесь верны выбранной профессии. Желаю, чтобы ваш профессиональный путь стал настоящим жизненным призванием. А Тульская область обязательно поборется за право провести форум и в следующем году", – сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба. На церемонии награждения отметили участников, проявивших себя в образовательной, деловой, культурной и спортивной программах. За 13 лет форум стал центром формирования кадровой и экспертной базы для индустриального развития страны, отмечают в пресс-службе облправительства. Следующее мероприятие состоится в 2026 году.
https://ria.ru/20250429/knr-2013933553.html
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тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин
Тульская область, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Владимир Путин
Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области
Форум "Инженеры будущего" в Тульской области собрал 1,5 тысячи специалистов
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" завершился в Тульской области, его участниками стали 1,5 тысячи молодых специалистов из России и 75 иностранных государств, сообщает пресс-служба облправительства.
За время форума специалисты прошли обучение в рамках 19 образовательных групп, приняли участие в более чем 650 мероприятиях, включая панельные сессии, мастер-классы, культурные и спортивные события, экскурсии.
В числе новшеств 2025 года – запуск инженерной смены для подростков в лагере "Звездный", треки по искусственному интеллекту и навигации в робототехнике, архитектурный хакатон "Здесь и сейчас" и креативная цифровая игра "Код будущего".
Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область уже в четвертый раз принимает лучших молодых специалистов со всей страны и из-за рубежа.
"Технологическое лидерство, укрепление обороноспособности страны невозможны без кадрового суверенитета. Вы – молодые инженеры, инженеры будущего. В ваших руках и умах – будущее нашей страны, ее величие и сила. Именно вы в будущем обеспечите то самое технологическое лидерство. Такую задачу перед нами ставит президент РФ Владимир Путин. Оставайтесь верны выбранной профессии. Желаю, чтобы ваш профессиональный путь стал настоящим жизненным призванием. А Тульская область обязательно поборется за право провести форум и в следующем году", – сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба.
На церемонии награждения отметили участников, проявивших себя в образовательной, деловой, культурной и спортивной программах.
За 13 лет форум стал центром формирования кадровой и экспертной базы для индустриального развития страны, отмечают в пресс-службе облправительства. Следующее мероприятие состоится в 2026 году.