https://ria.ru/20250703/tula-2026872321.html

Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области

Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области - РИА Новости, 03.07.2025

Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области

Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" завершился в Тульской области, его участниками стали 1,5 тысячи молодых специалистов из России и 75... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:46:00+03:00

2025-07-03T09:46:00+03:00

2025-07-03T09:46:00+03:00

тульская область

тульская область

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дмитрий миляев

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" завершился в Тульской области, его участниками стали 1,5 тысячи молодых специалистов из России и 75 иностранных государств, сообщает пресс-служба облправительства. За время форума специалисты прошли обучение в рамках 19 образовательных групп, приняли участие в более чем 650 мероприятиях, включая панельные сессии, мастер-классы, культурные и спортивные события, экскурсии. В числе новшеств 2025 года – запуск инженерной смены для подростков в лагере "Звездный", треки по искусственному интеллекту и навигации в робототехнике, архитектурный хакатон "Здесь и сейчас" и креативная цифровая игра "Код будущего". Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область уже в четвертый раз принимает лучших молодых специалистов со всей страны и из-за рубежа. "Технологическое лидерство, укрепление обороноспособности страны невозможны без кадрового суверенитета. Вы – молодые инженеры, инженеры будущего. В ваших руках и умах – будущее нашей страны, ее величие и сила. Именно вы в будущем обеспечите то самое технологическое лидерство. Такую задачу перед нами ставит президент РФ Владимир Путин. Оставайтесь верны выбранной профессии. Желаю, чтобы ваш профессиональный путь стал настоящим жизненным призванием. А Тульская область обязательно поборется за право провести форум и в следующем году", – сказал Миляев, его слова приводит пресс-служба. На церемонии награждения отметили участников, проявивших себя в образовательной, деловой, культурной и спортивной программах. За 13 лет форум стал центром формирования кадровой и экспертной базы для индустриального развития страны, отмечают в пресс-службе облправительства. Следующее мероприятие состоится в 2026 году.

https://ria.ru/20250429/knr-2013933553.html

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тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин