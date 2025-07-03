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Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.07.2025
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15:10 03.07.2025 (обновлено: 15:24 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/tsentr-2026947413.html
Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве
Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.07.2025
Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:10:00+03:00
2025-07-03T15:24:00+03:00
москва
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
экспоцентр
единая россия
политика
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки, передает корреспондент РИА Новости.В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин в четверг примет в нем участие, будет выступление президента на пленарной сессии.Президент год назад подписал указ о создании национального центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".Впервые Путин посетил национальный центр в декабре, когда приехал на съезд партии "Единая Россия". В марте глава государства провел на этой площадке заседание наблюдательного совета "Движения первых" и выступил на открытии съезда организации. Тогда же президенту провели экскурсию по экспозиции. В апреле Путин приезжал в национальный центр на Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России".Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал 2 июля, его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.Свыше 35 тысяч инициатив поступило в этом году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф, их сбор завершился 1 июня. Эксперты выбрали тысячу наиболее перспективных идей, направленных на повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического и промышленного суверенитета страны, рассказали в пресс-службе АСИ. Экспертный совет агентства отберет 100 идей, лучшие из которых представят руководству страны.
https://ria.ru/20250614/poslaniya-2022822929.html
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353
60
353
60
Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших"
Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии. Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
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москва, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), экспоцентр, единая россия, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экспоцентр, Единая Россия, Политика
Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве

Путин в четвертый раз посетил Национальный центр "Россия" в Москве

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки, передает корреспондент РИА Новости.
В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин в четверг примет в нем участие, будет выступление президента на пленарной сессии.
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Президент год назад подписал указ о создании национального центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".
Впервые Путин посетил национальный центр в декабре, когда приехал на съезд партии "Единая Россия". В марте глава государства провел на этой площадке заседание наблюдательного совета "Движения первых" и выступил на открытии съезда организации. Тогда же президенту провели экскурсию по экспозиции. В апреле Путин приезжал в национальный центр на Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России".
Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал 2 июля, его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.
Свыше 35 тысяч инициатив поступило в этом году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф, их сбор завершился 1 июня. Эксперты выбрали тысячу наиболее перспективных идей, направленных на повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического и промышленного суверенитета страны, рассказали в пресс-службе АСИ. Экспертный совет агентства отберет 100 идей, лучшие из которых представят руководству страны.
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МоскваРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)ЭкспоцентрЕдиная РоссияПолитика
 
 
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