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Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве

Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве - РИА Новости, 03.07.2025

Путин посетил Национальный центр "Россия" в Москве

Президент РФ Владимир Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:10:00+03:00

2025-07-03T15:10:00+03:00

2025-07-03T15:24:00+03:00

москва

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

экспоцентр

единая россия

политика

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки, передает корреспондент РИА Новости.В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин в четверг примет в нем участие, будет выступление президента на пленарной сессии.Президент год назад подписал указ о создании национального центра "Россия", который сохранил бы наследие одноименной выставки на ВДНХ, завершившейся в 2024 году. Он открылся на площадке "Экспоцентра" в День народного единства 4 ноября. В начале марта здесь появились две новые экспозиции: "Путешествие по России" и "Рождение масштаба".Впервые Путин посетил национальный центр в декабре, когда приехал на съезд партии "Единая Россия". В марте глава государства провел на этой площадке заседание наблюдательного совета "Движения первых" и выступил на открытии съезда организации. Тогда же президенту провели экскурсию по экспозиции. В апреле Путин приезжал в национальный центр на Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России".Форум "Сильные идеи для нового времени" стартовал 2 июля, его организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ. На этой площадке жители разных регионов России презентуют свои инициативы по развитию страны и обсуждают их с экспертами и представителями власти.Свыше 35 тысяч инициатив поступило в этом году на крауд-платформу идея.росконгресс.рф, их сбор завершился 1 июня. Эксперты выбрали тысячу наиболее перспективных идей, направленных на повышение качества жизни граждан, обеспечение технологического и промышленного суверенитета страны, рассказали в пресс-службе АСИ. Экспертный совет агентства отберет 100 идей, лучшие из которых представят руководству страны.

https://ria.ru/20250614/poslaniya-2022822929.html

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Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии. Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". 2025-07-03T15:10 true PT0M44S

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москва, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), экспоцентр, единая россия, политика