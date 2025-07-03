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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 440 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:13:00+03:00
2025-07-03T12:13:00+03:00
2025-07-03T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 440 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гродовка, Петровского, Бойковка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Дачное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
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димитров, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий "Центра" за сутки