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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 440 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:13:00+03:00

2025-07-03T12:13:00+03:00

2025-07-03T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

димитров

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 440 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гродовка, Петровского, Бойковка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Дачное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

днепропетровская область

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димитров, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, вооруженные силы украины