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Трутнев назвал Гудкова отличным командиром - РИА Новости, 03.07.2025
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17:13 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/trutnev-2026996566.html
Трутнев назвал Гудкова отличным командиром
Трутнев назвал Гудкова отличным командиром - РИА Новости, 03.07.2025
Трутнев назвал Гудкова отличным командиром
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнования родным и близким погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова, отметив, что... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:13:00+03:00
2025-07-03T17:13:00+03:00
россия
курская область
михаил гудков
юрий трутнев
тихоокеанский флот вмф россии
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнования родным и близким погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова, отметив, что он был отличным командиром, который не прятался за спинами бойцов и всегда находился на переднем крае. По данным Минобороны, заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. "Михаил Евгеньевич был отличным командиром, не прятался за спинами бойцов, всегда находился на переднем крае, личным примером показывая, что значит любовь к Родине, офицерская честь и отвага. Его уход — невосполнимая утрата для России и всех нас. Память о нашем боевом товарище будет жить в наших сердцах вечно", - говорится в тексте соболезнования. Трутнев отметил, что под руководством Гудкова 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота участвовала в самых ожесточенных сражениях специальной военной операции, выжигала врага, выбивала его с наших территорий. Он добавил, что мужество и героизм морских пехотинцев ТОФ заслужили высокую оценку главы государства — бригаде присвоены звания гвардейской, имени Суворова и Жукова, Курской.
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html
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россия, курская область, михаил гудков, юрий трутнев, тихоокеанский флот вмф россии, происшествия
Россия, Курская область, Михаил Гудков, Юрий Трутнев, Тихоокеанский флот ВМФ России, Происшествия
Трутнев назвал Гудкова отличным командиром

Трутнев: Гудков был отличным командиром, не прятался за спинами бойцов

© Фото : соцсетиМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : соцсети
Михаил Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнования родным и близким погибшего замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова, отметив, что он был отличным командиром, который не прятался за спинами бойцов и всегда находился на переднем крае.
По данным Минобороны, заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
"Михаил Евгеньевич был отличным командиром, не прятался за спинами бойцов, всегда находился на переднем крае, личным примером показывая, что значит любовь к Родине, офицерская честь и отвага. Его уход — невосполнимая утрата для России и всех нас. Память о нашем боевом товарище будет жить в наших сердцах вечно", - говорится в тексте соболезнования.
Трутнев отметил, что под руководством Гудкова 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота участвовала в самых ожесточенных сражениях специальной военной операции, выжигала врага, выбивала его с наших территорий. Он добавил, что мужество и героизм морских пехотинцев ТОФ заслужили высокую оценку главы государства — бригаде присвоены звания гвардейской, имени Суворова и Жукова, Курской.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Биография Михаила Гудкова
16:11
 
РоссияКурская областьМихаил ГудковЮрий ТрутневТихоокеанский флот ВМФ РоссииПроисшествия
 
 
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