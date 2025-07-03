https://ria.ru/20250703/trevoga-2026847635.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.07.2025
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:13:00+03:00
2025-07-03T02:13:00+03:00
2025-07-03T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Полтавской области была объявлена в 01.18 мск, в Сумской – в 01.47 мск. Воздушная тревога продолжает действовать в Харьковской области с 22.04 мск среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу