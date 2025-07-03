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В Германии объяснили, что ждет Украину после нового хода Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
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01:27 03.07.2025 (обновлено: 05:31 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/tramp-2026845725.html
В Германии объяснили, что ждет Украину после нового хода Трампа
В Германии объяснили, что ждет Украину после нового хода Трампа - РИА Новости, 03.07.2025
В Германии объяснили, что ждет Украину после нового хода Трампа
Приостановка поставок США зенитных ракет Patriot Украине приведет к усилению давления на Киев и проблемам на фронте для ВСУ, пишет немецкая газета Der... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:27:00+03:00
2025-07-03T05:31:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Приостановка поставок США зенитных ракет Patriot Украине приведет к усилению давления на Киев и проблемам на фронте для ВСУ, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel."Как только он (Запас ракет. — Прим. Ред.) будет израсходован, Россия сможет "безнаказанно" атаковать украинскую военную промышленность баллистическими ракетами", — говорится в материале.Как утверждает издание, истощение запасов ракет для комплексов ПРО Patriot и неспособность Украины производить их самостоятельно может привести к тотальному превосходству российской армии не только на поле боя, но и в воздухе."В таких ситуациях системы обороны Patriot имеют решающее значение", — полагает издание.Во вторник газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250702/pentagon-2026666308.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, politico, bild
В мире, Украина, Киев, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Politico, Bild
В Германии объяснили, что ждет Украину после нового хода Трампа

Tagesspiegel: прекращение поставок ракет Patriot усилит уязвимость Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Приостановка поставок США зенитных ракет Patriot Украине приведет к усилению давления на Киев и проблемам на фронте для ВСУ, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
"Как только он (Запас ракет. — Прим. Ред.) будет израсходован, Россия сможет "безнаказанно" атаковать украинскую военную промышленность баллистическими ракетами", — говорится в материале.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Пентагон предложил Трампу варианты военной помощи Украине
Вчера, 10:03
Как утверждает издание, истощение запасов ракет для комплексов ПРО Patriot и неспособность Украины производить их самостоятельно может привести к тотальному превосходству российской армии не только на поле боя, но и в воздухе.
"В таких ситуациях системы обороны Patriot имеют решающее значение", — полагает издание.
Во вторник газета Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".
Немецкая газета Bild отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину в США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Пентагон не назвал виды боеприпасов, которые продолжает поставлять ВСУ
Вчера, 22:22
 
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