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ФСБ показала видео задержания женщины, готовившей теракт в Петербурге
ФСБ показала видео задержания женщины, готовившей теракт в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2025
ФСБ показала видео задержания женщины, готовившей теракт в Петербурге
ФСБ РФ опубликовала видео, на котором готовившая теракт в Санкт-Петербурге девушка закладывает бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:03:00+03:00
2025-07-03T10:03:00+03:00
2025-07-03T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео, на котором готовившая теракт в Санкт-Петербурге девушка закладывает бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что силовики задержали девушку 2002 года рождения в Санкт-Петербурге во время закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия.На кадрах показан момент установки девушкой устройства под автомобиль."Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину", - сказала задержанная.По информации ФСБ, она работала на спецслужбы Украины ради получения гражданства одной из стран Евросоюза.
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Задержание террористки, заложившей бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия
Впечатляющее видео ФСБ, где видно, как готовившая теракт в Петербурге девушка закладывает бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Также на кадрах – задержание террористки и ее ответы на вопросы силовиков.
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санкт-петербург, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия
Санкт-Петербург, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия
ФСБ показала видео задержания женщины, готовившей теракт в Петербурге
ФСБ показала видео задержания агента спецслужб Украины в Петербурге