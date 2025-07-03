https://ria.ru/20250703/tatarstan-2027029937.html

На улице в Казани нашли медицинские рецепты с персональными данными

На улице в Казани нашли медицинские рецепты с персональными данными - РИА Новости, 03.07.2025

На улице в Казани нашли медицинские рецепты с персональными данными

Рецепты, найденные разбросанными на улице в Казани, ранее были переданы для уничтожения специализированной организации, по данному факту проводится служебное... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:48:00+03:00

2025-07-03T18:48:00+03:00

2025-07-03T18:48:00+03:00

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Рецепты, найденные разбросанными на улице в Казани, ранее были переданы для уничтожения специализированной организации, по данному факту проводится служебное расследование, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения, что минувшей ночью на одной из улиц в Казани прохожие наткнулись на разбросанные рецепты, выписанные в поликлинике №18. В них содержались ФИО, данные паспорта, СНИЛС и диагнозы пациентов, уточнялось в СМИ. "Данные рецепты были обслужены в 2019 году в аптечном пункте №295 ГУП "Таттехмедфарм" и переданы 28 января 2022 года по истечении срока хранения в соответствии с нормативными документами в архив предприятия на хранение. 2 июля 2025 года в рамках договора, заключенного ГУП "Таттехмедфарм" со специализированной компанией, данные архивные документы по истечении пяти лет были переданы ей по акту для уничтожения", - говорится с сообщении минздрава региона. В министерстве уточнили, что данная компания специализируется на перевозке и уничтожении архивных документов и работает уже много лет. По данному инциденту проводится служебное расследование, заключили в минздраве Татарстана.

https://ria.ru/20250703/rassledovanie-2026965484.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)