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В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула
В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула - РИА Новости, 03.07.2025
В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула
Глава политического бюро правящего афганского движения "Талибан", посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин призвал другие страны последовать примеру России и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:13:00+03:00
2025-07-03T22:13:00+03:00
2025-07-03T22:34:00+03:00
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ДОХА, 3 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Глава политического бюро правящего афганского движения "Талибан", посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин призвал другие страны последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти, заявил он РИА Новости."Это признание открыло перспективы для совместной работы, и я призываю другие страны последовать примеру России", - сказал он.Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан.Шахин поблагодарил, президента России Владимира Путина и правительство РФ за "принятие этого своевременного и рационального решения"."Я думаю, что между Афганистаном и Россией существует огромный потенциал сотрудничества, который следует использовать. Такое сотрудничество не только подстегнет экономику обеих стран, но и приведет к процветанию и укреплению доверия между ними", - добавил глава политбюро движения.
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), дмитрий жирнов, сухейль шахин, талибан, владимир путин
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Дмитрий Жирнов, Сухейль Шахин, Талибан, Владимир Путин
В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула
"Талибан": у России и Афганистана есть огромный потенциал для сотрудничества