https://ria.ru/20250703/taliban-2027060164.html

В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула

В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула - РИА Новости, 03.07.2025

В "Талибане" заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы и Кабула

Глава политического бюро правящего афганского движения "Талибан", посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин призвал другие страны последовать примеру России и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:13:00+03:00

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2025-07-03T22:34:00+03:00

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ДОХА, 3 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Глава политического бюро правящего афганского движения "Талибан", посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин призвал другие страны последовать примеру России и признать Исламский Эмират Афганистан и его власти, заявил он РИА Новости."Это признание открыло перспективы для совместной работы, и я призываю другие страны последовать примеру России", - сказал он.Ранее МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан.Шахин поблагодарил, президента России Владимира Путина и правительство РФ за "принятие этого своевременного и рационального решения"."Я думаю, что между Афганистаном и Россией существует огромный потенциал сотрудничества, который следует использовать. Такое сотрудничество не только подстегнет экономику обеих стран, но и приведет к процветанию и укреплению доверия между ними", - добавил глава политбюро движения.

https://ria.ru/20250701/posol-2026562974.html

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в мире, россия, афганистан, кабул (город), дмитрий жирнов, сухейль шахин, талибан, владимир путин