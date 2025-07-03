Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 03.07.2025 (обновлено: 14:01 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/svyazi-2026930585.html
Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин
Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики подчеркнул, что сообща страны... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:57:00+03:00
2025-07-03T14:01:00+03:00
россия
белоруссия
здоровье - общество
владимир путин
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015935273_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_726b9c5243a052272aeabb4f984e7ca7.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики подчеркнул, что сообща страны преодолеют любые трудности, укрепят продуктивные двусторонние связи в интересах обеспечения стабильности и безопасности.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - говорится в послании.Президент пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а всем жителям Белоруссии – счастья и благополучия.
https://ria.ru/20250702/samolet-2026801335.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015935273_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_0e5223fea87b1497c8517e63fbccab17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, здоровье - общество, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности и укрепят отношения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко
Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики подчеркнул, что сообща страны преодолеют любые трудности, укрепят продуктивные двусторонние связи в интересах обеспечения стабильности и безопасности.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - говорится в послании.
Президент пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а всем жителям Белоруссии – счастья и благополучия.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Россия ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету "Освей"
Вчера, 18:33
 
РоссияБелоруссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала