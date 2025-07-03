https://ria.ru/20250703/svyazi-2026930585.html

Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин

Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025

Россия и Белоруссия сообща преодолеют трудности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики подчеркнул, что сообща страны... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:57:00+03:00

2025-07-03T13:57:00+03:00

2025-07-03T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики подчеркнул, что сообща страны преодолеют любые трудности, укрепят продуктивные двусторонние связи в интересах обеспечения стабильности и безопасности.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве", - говорится в послании.Президент пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а всем жителям Белоруссии – счастья и благополучия.

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россия, белоруссия, здоровье - общество, владимир путин, александр лукашенко, в мире