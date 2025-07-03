https://ria.ru/20250703/sud-2026934296.html

Суд в Киеве открыл дело по иску УПЦ к правительству Украины

Суд в Киеве открыл дело по иску УПЦ к правительству Украины - РИА Новости, 03.07.2025

Суд в Киеве открыл дело по иску УПЦ к правительству Украины

Киевский окружной административный суд открыл дело по иску Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к кабинету министров Украины, в РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:11:00+03:00

2025-07-03T14:11:00+03:00

2025-07-03T14:11:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский окружной административный суд открыл дело по иску Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к кабинету министров Украины, в УПЦ требуют признать противоправным постановление о проверке религиозных организаций на связь с Русской православной церковью (РПЦ), сообщается в четверг на сайте УПЦ. "Киевский окружной административный суд 27 июня 2025 года открыл производство по делу (...) по исковому заявлению Киевской митрополии Украинской православной церкви с обращением в кабинет министров Украины. Иск касается обжалования постановления правительства Об утверждении Порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена"... Киевская митрополия просит суд признать противоправным и недействительным указанное постановление кабинета министров Украины", - говорится в сообщении синодального юридического отдела на сайте УПЦ. В УПЦ сообщили, что в исковом заявлении подчеркивается, что обжалуемое постановление кабмина "противоречит конституции Украины, нормам законодательной техники и практике Европейского суда по правам человека". В митрополии отметили, что в нее не было подано ни одного официального обращения для получения информации о ее деятельности. "Ни один ее представитель не был привлечен для предоставления объяснений по существу исследования, что фактически лишило религиозную организацию возможности защищать свои права и интересы", - сообщается на сайте УПЦ Иск от Киевской митрополии поступил в суд 24 июня, в качестве третьего лица выступает госслужба Украины по этнополитике и свободе совести. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 26 мая заявил о начале проверки канонической УПЦ на возможную связь с Русской православной церковью, если ее найдут, УПЦ могут запретить в стране. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html

https://ria.ru/20250619/dubinskiy-2023967019.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев