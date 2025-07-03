Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/sud-2026914466.html
Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России
Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России - РИА Новости, 03.07.2025
Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России
Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), планировавших теракты на военных и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:42:00+03:00
2025-07-03T12:42:00+03:00
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), планировавших теракты на военных и энергетических объектах в РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Дело поступило в суд для рассмотрения по существу", - сказали в инстанции. На скамье подсудимых Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе совершение и подготовка терактов. Фабулу уголовного дела в суде не уточнили. В конце августа 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из сотрудников СБУ, военной разведки Украины и службы специальных операций министерства обороны Украины. Хорошо вооруженные диверсанты проникли в Россию с целью устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения, сообщала ФСБ.
https://ria.ru/20250630/krokus-2026240377.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России

Суд рассмотрит дело членов украинской ДРГ, планировавших теракты в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), планировавших теракты на военных и энергетических объектах в РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело поступило в суд для рассмотрения по существу", - сказали в инстанции.
На скамье подсудимых Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе совершение и подготовка терактов.
Фабулу уголовного дела в суде не уточнили.
В конце августа 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из сотрудников СБУ, военной разведки Украины и службы специальных операций министерства обороны Украины.
Хорошо вооруженные диверсанты проникли в Россию с целью устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения, сообщала ФСБ.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Рогов призвал Запад осудить причастность Украины к теракту в "Крокусе"
30 июня, 11:29
 
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала