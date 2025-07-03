https://ria.ru/20250703/sud-2026914466.html

Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России

Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России - РИА Новости, 03.07.2025

Суд рассмотрит дело украинских диверсантов, планировавших теракты в России

Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), планировавших теракты на военных и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:42:00+03:00

2025-07-03T12:42:00+03:00

2025-07-03T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), планировавших теракты на военных и энергетических объектах в РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Дело поступило в суд для рассмотрения по существу", - сказали в инстанции. На скамье подсудимых Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе совершение и подготовка терактов. Фабулу уголовного дела в суде не уточнили. В конце августа 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из сотрудников СБУ, военной разведки Украины и службы специальных операций министерства обороны Украины. Хорошо вооруженные диверсанты проникли в Россию с целью устроить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Навельском районе Брянской области двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения, сообщала ФСБ.

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